“Firestarter” : ecco il trailer Ufficiale

Per più di dieci anni, i genitori Andy (Zac Efron; Ted Bundy – Fascino criminale; The Greatest Showman) e Vicky (Sydney Lemmon; Fear the Walking Dead, Succession) sono fuggiti, cercando disperatamente di nascondere la figlia Charlie (Ryan Kiera Armstrong; American Horror Story: Double Feature, La Guerra di Domani) da un’oscura agenzia federale che vuole sfruttare il suo dono senza precedenti per trasformare il fuoco in un’arma di distruzione di massa.

Andy ha insegnato a Charlie come disinnescare il suo potere, che viene innescato dalla rabbia o dal dolore. Ma quando Charlie compie 11 anni, il fuoco diventa sempre più difficile da controllare. Dopo che un incidente rivela la posizione della famiglia, un misterioso agente (Michael Greyeyes; Wild Indian, Rutherford Falls) viene inviato per dare la caccia alla famiglia e catturare Charlie una volta per tutte. Ma Charlie ha altri piani.

Dal prossimo 12 maggio, solo al cinema, Universal proietterà “ Firestarter “ con la sceneggiatura di Scott Teems (Halloween Kills), un nuovo adattamento del classico thriller di Stephen King prodotto dagli stessi produttori de “ L’Uomo Invisibile “ che ha per protagonista una ragazza con straordinari poteri pirocinetici che combatte per proteggere la sua famiglia e se stessa da forze sinistre che cercano di catturarla e controllarla.