Gary Low: grande successo per “Niña” disponibile in streaming, store e radio

A movimentare la stagione estiva arriva negli store, in streaming e in rotazione radiofonica Gary

Low con Niña, il brano di successo rivisitato e reinterpretato, in uscita per Clodio Music.

Era il 1985 quando nei jukebox si ascoltava Niña,scritta e interpretata da Gary Low, ora quella magia

torna con una nuova versione, registrata dallo stesso protagonista e inserita in un progetto

discografico più ampio: !Come ho anticipato con l’uscita di Move your body move – confida il

cantante – abbiamo l’idea di portare anche in Italia con l’etichetta Clodio Music, la cultura della

newtro; nuovo e retrò che convivono insieme, indicando proprio la tendenza di fusione fra il classico

e il nuovo… un retrò modernizzato…”. Niña può ben rappresentare questo nuovo fenomeno e,

conservando la sua struttura, il brano si arricchisce con suoni moderni e un’interpretazione

contemporanea, che rendono la canzone magnetica: un invito a ballare.

Il 21 luglio esce il videoclip ufficiale del brano, con la regia di Michele Vitiello e la consulenza di

Niccolò Carosi. Sugli schermi è la prima volta per Angelica Resparambia, che interpreta Niña in un

sottile gioco di sguardi e simmetrie di pose con lo stesso Gary Low. Il cantante si prepara, intanto,

per un tour mondiale che toccherà innumerevoli tappe.

Gary Low vanta nei primi anni Ottanta l’aver dato vita all’italo disco arrivata ai vertici delle

classifiche anche grazie al primo singolo di successo dell’interprete italo-spagnolo nel 1982 con

“You’re a Danger”. Il brano ebbe riscontri oltre i confini nazionali raggiungendo la prestigiosa chart

statunitense Dance Disco Top 80 di Billboard. Il 1984 è l”anno della consacrazione mondiale con il

singolo “La Colegiala” inserita nell’omonimo album in studio grazie al quale conquista il disco platino

anche in Messico e Giappone.

