Dopo quattro settimane di set giungono al termine le riprese, a Forio d’Ischia, all’interno dell’ Hotel Sorriso, del film “ Resilienza “ patrocinato da Women for Women against Violence e dall’associazione Salvamamme per il progetto “Valigia di Salvataggio” a sostegno delle donne in fuga vittime di violenza, realizzata con il sostegno dell’imprenditore Antonio Rubel.