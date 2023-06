Gli obbiettivi di Susan G. Komen per la lotta ai tumori al seno – Il “ Race for the cure “

Si svolge da oltre venti anni a Roma la “ Race for the cure “, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno che interessa non soltanto l’Italia ma tutto il mondo: protagoniste le “ Donne in rosa “ che si prefiggonodi sensibilizzare l’opinione pubblica sulla importanza della prevenzione.

Da stime recenti sono circa 56mila le donne che in Italia debbono lottare con questa terribile malattia e l’organizzazione Susan G. Kome, in prima linea nella lotta ai tumori al seno, è in grado di reperire fondi da destinare a questa lodevole iniziativa grazie ad una rete di volontari che con impegno e passione supportano l’operato prefiggendosi i nobili scopi di tenere alta l’attenzione sul tema,sostenere le donne che vengono aggredite dalla malattia, di potenziare la ricerca e, non ultimo, di collaborare con altre analoghe associazioni nell’intento di ottenere i migliori risultati per rendere il tumore al seno sempre più curabile.

Grazi e “ Race for the Cure “ è stato pertanto possibile mettere in campo ben 1000 nuovi progetti di ricerca, di prevenzione e di sostegno con il supporto di madrine del calibro di Maria Grazia Cucinotta e di Rosanna Banfi, la prima quale madrina della intera manifestazione e la seconda quale madrina delle donne in rosa.

Grazie all’utilizzo di unità mobili ed in collaborazione con la Fondazione Policlinico Gemelli negli ultimi cinque anni sono state garantite circa 50mila prestazioni mediche all’interno di ben diciassette regioni italiane, prevalentemente a donne che vivono in condizioni di disagio o ce per altre particolari necessità necessitino di assistenza diretta.

Partendo dal principio che la tutela della salute delle donne equivale a tutelare il benessere generale, la Komen Italia ha rafforzato il suo impegno e, tramite i progetti “ Carovana della Prevenzione “ e “ Villaggi della Salute “ collabora efficacemente al contrasto di una malattia che colpisce, solo in Italia, 56mila donne ogni anno.

A sostegno delle iniziative di Komen Italia, si terrà, a partire dal 21 giugno scorso, la seconda edizione del “ Polo fort the Cure “, un torneo charity interamente al femminile le cui protagoniste, in sella ai loro cavalli, sfileranno da Piazza del Popolo a Largo Goldoni; le partite avranno inizio il 28 luglio e proseguiranno fino al 2 luglio prossimo quando cioè si terranno le finali del torneo nella splendida cornice dell’Acquedotto Romano Polo Club e sul cui parterre si terranno spettacoli quali l’esibizione dei Marines in occasione dell’Indipendence day, quella dei Carabinieri a cavallo oltre ad uno show aereo di alta acrobazia. Il ricavato degli incassi verrà devoluto alla Komen Italia.

La manifestazione del 2 luglio verrà trasmessa da Radio Globo ed EQU Tv