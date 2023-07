Globe Arena : il Comune di Roma stanzia un contributo per il funzionamento del Globe Theatre di Villa Borghese

Globe Arena : il Comune di Roma stanzia un contributo per il...

Nel ventennale del “Silvano Toti Globe Theatre” e dopo l’incidente che qualche anno fa costò la chiusura del particolarissimo teatro romano di Villa Borghese all’interno del quale veniva rappresentata l’intera commediografia shakespeariana, il Comune di Roma, stanziando un contributo straordinario per dare continuità alla programmazione e al valore della proposta unica del teatro inglese a Roma valorizzandone il legame con l’inestimabile paesaggio di Villa Borghese, ha stanziato un contributo straordinario per la stagione 2023 al fine di sostenere il progetto “Arena Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti 2023”.

Il programma del progetto prevede quest’anno una serie di spettacoli all’aperto attraverso l’utilizzo di una struttura provvisoria adiacente lo storico Globe Theatre della città di Roma, ancora sotto sequestro.

La nuova struttura accoglierà la programmazione, che avrà luogo dal 13 luglio al 24 settembre, con vari titoli della tradizione del teatro shakespeariano, che consentiranno a romani e turisti di godere di un ampio cartellone teatrale, garantendo al tempo stesso il lavoro delle oltre 150 persone, tra attori e maestranze, coinvolte nelle stagioni del Globe.

Il progetto fa capo alla stessa società Politeama che si è occupata fino ad oggi della programmazione del Globe Theatre. Fondata e diretta da Gigi Proietti fino alla sua morte, la società oggi è amministrata da Sagitta Alter, Susanna e Carlotta Proietti, ed è sotto la direzione artistica del maestro Premio Oscar Nicola Piovani.

Continua, in contemporanea, la collaborazione del Globecon l’Università Roma Tre e con il Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere che dal 2020 ospita l’“Archivio Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti” e svolge un’attività di divulgazione e sviluppo delle audience teatrali presso le scuole romane e laziali.

Nel percorso si inserisce la seconda edizione dei Globe Talks a cura di Maddalena Pennacchia, direttrice dell’Archivio: si tratta di conversazioni che precedono gli spettacoli aperte a chiunque voglia sapere di più sulle opere messe in scena. I Globe Talks sono anche un podcast di Roma Tre Radio, coprodotto con Politeama Srl e curato da Marta Perrotta e Oriella Esposito.

L’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, presente alla conferenza di presentazione del programma 2023, ha dichiarato: “Abbiamo voluto anche quest’anno sostenere la stagione estiva del Globe Theatre per dare continuità a una realtà molto amata dai romani e seguita soprattutto dai più giovani, in attesa della definizione della situazione e del futuro della struttura del teatro. Si tratta di una realtà consolidata e proprio nel ventennale della sua apertura non poteva mancare a Roma l’appuntamento estivo con il teatro di Shakespeare e la straordinaria esperienza del Globe Theatre”.

Il programma prevede la messa in scena di alcuni dei titoli di maggiore successo del repertorio shakespeariano che consentiranno al pubblico di godere di un’occasione di cultura e di incontro nella cornice più suggestiva delle notti romane.

Il programma delle rappresentazioni è consultabile sul sito Globearena.it.