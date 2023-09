Grande Fratello, anticipazioni lunedì 11 e venerdì 15 settembre 2023: concorrenti, ospiti e novità

Da lunedì 11 e venerdì 15 settembre in prima serata su Canale 5 arriva “Grande Fratello”, condotto da Alfonso Signorini.

Direttamente dal Tg5, nel nuovo studio ci sarà Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Protagonisti di questa edizione del reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, sono 21 concorrenti – volti noti e persone comuni – ciascuno con la propria storia, caratterizzata da ascese e risalite, bagaglio imprescindibile per vivere al meglio questa esperienza unica e irripetibile. “Grande Fratello” è, infatti, un viaggio speciale dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo, tutte scelte per convivere all’interno dell’iconica Casa di Cinecittà interamente rinnovata.

I concorrenti del Grande Fratello 2023/2024

Nella rosa dei concorrenti, tra gli altri, sono pronti a varcare la Porta Rossa: lo sportivo Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’operaia Giselda Torresan, la regina delle telenovelas anni Ottanta – Novanta Grecia Colmenares, la fotografa Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi.

Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro riuscirà chi passerà indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa.

“Grande Fratello” sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 11 e venerdì 15 settembre. Ovviamente, sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 in diretta nei giorni di puntata con Alfonso Signorini) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 13.00).