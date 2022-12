Harry Potter e la camera dei segreti

Non potevamo perderci il secondo episodio di Harry Potter a vent’anni dall’uscita, il maghetto più adorato di sempre torna a riempire le sale di babbani!

La storia… beh la storia in pochi davvero non la conoscono, almeno per racconto di un figlio o un nipote, ma vale sempre la pena di vederla sullo schermo di un cinema.

Questo film in particolare racconta del secondo anno di scuola ad Hogwarts quello in cui Harry deve trovare la camera segreta all’interno del castello e il mostro, il basilisco, che ci abita…

Sr: che ne dici di questo film fantasy dopo tutti i supereroi?

Jr: Sempre bellissimo, vedere Hogwarts è un po’ come tornare a casa. Mi sono piaciuti quelli che abbiamo visto ma i miei maghetti preferiti sono imbattibili, è la prima volta che lo vedi se non erro, che impressione ti ha fatto?

Sr: si, avevo visto qualche pezzo del primo ma non la camera dei segreti. L’ho trovato diverso dal primo, più maturo, più adulto, in qualche modo. Loro sono sempre giovanissimi ma la trama l’ho trovata meno favola e più storia vera.

Jr: Corretto, è bello il fatto che i film crescano con i protagonisti. Ora non annoiamo i gentili lettori e facciamo un po’ di confronto. Siamo partiti da una realtà piena di leggenda e ingiustizie con Black Adam per passare ai valori e all’innovazione del Wakanda fino ad arrivare al posto in cui ogni bambino sogna di trovarsi, una bella avventura eh?

Sr: si, direi che hai rappresentato bene il confronto, ma è anche vero che se li vedi in ordine inverso, partendo dal mondo di Harry Potter alcune cose sono entrate nel linguaggio di questo genere di film, i babbani per dirne una. Ma più che altro un mondo in cui il “magico” è normale, un “pensare magico” diventato quasi ordinario.

Jr: Touchè, le persone comuni che devono essere salvate dalla magia sono un cliché in questi film. La gente però non sempre è consapevole del “pericolo”, come in Harry Potter, escludendo gli adorabili zii. Invece negli altri due le persone si aggrappano alle leggende dandole per vere e infallibili. Parliamo di eroi, abbiamo un tizio irascibile e un po’ menefreghista, una ragazza pronta a fare a pezzi il mondo e un gruppo di amici in cui troviamo Harry e Ron che probabilmente non sarebbero arrivati vivi e vegeti al terzo film senza Hermione, proprio una bella combriccola!

Sr: mi sa che stai dicendo che dal pensare ad un mondo con la magia si è passati ad un mondo con il pensiero magico, come direbbero gli psicologi 😉 Che ne dici, lasciamo il mondo della magia e dei supereroi e aspettiamo lo strano mondo di Bones and All?

Jr: Sono prontissima a rivedere Timothée Chalamet sul grande schermo, in questo film particolare di cui si è parlato davvero tanto, sono curiosa!