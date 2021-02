Hlegoland, il best seller scientifico di Carlo Rovelli anche in serie tv

Werner Heisenberg è il principale personaggio di “ Helgoland “ che, nel giugno 1925 affetto da febbre da fieno, si ritira ad Helgoland, un’isola senza alberi martoriata dal vento nel Mare del Nord e “su quest’isola spoglia, estrema, battuta dal vento del Nord”, Heisenberg distrugge la realtà come era stata concepita fino a quel momento basando le sue idee radicali su calcoli spericolati, spinto da un clima fertile e creativo come pochi in ambito scientifico.

“Helgoland” è la storia della fisica quantistica, di Heisenberg e Bohr, e dei suoi giovani geniali fondatori che sarebbero diventati alcuni dei più famosi Premi Nobel. È una celebrazione della ribellione giovanile e della rivoluzione intellettuale. Il pensiero di questi ventenni incarna il pensiero scientifico, che è in sé visionario e disobbediente.

“Helgoland” è la storia di una teoria basata su idee radicali e calcoli spericolati, resa possibile da un clima di straordinario fermento in ambito scientifico, nonostante l’Europa fosse appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale.

La serie tv è tratta dall’omonimo libro di Carlo Rovelli, autore di saggi tradotti in ben 42 lingue e tra i più acclamati scrittori italiani all’estero dove ha venduto oltre due milioni di copie, per realizzare una serie televisiva internazionale, libro che é vetta alle classifiche in Italia dove è edito da Adelphi, e a breve in uscita in Inghilterra e nel resto del mondo, il libro del fisico e scrittore Carlo Rovelli bestseller mondiale nel campo della saggistica), ha come protagonista proprio Werner Heisenberg,