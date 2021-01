“I Am Jackie O” il documentario dedicato alla First Lady più famosa al mondo

“I Am Jackie O” il documentario dedicato alla First Lady più famosa...

“I AM JACKIE O”, su Sky Arte venerdì 15 gennaio in prima serata

Jackie Kennedy Onassis era la donna più famosa al mondo, incredibilmente affascinante e universalmente ammirata. Eppure era anche complessa, stratificata ed estremamente discreta, caratteristiche che l’hanno resa infinitamente affascinante ed enigmatica. I am Jackie O è il documentario incredibilmente avvincente in onda venerdì 15 gennaio alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky). Il film offre un’esplorazione definitiva della sua vita, da leggendaria first lady a vedova e icona della moda. Con incredibili filmati d’archivio e interviste, lo sguardo intimo su Jackie farà scoprire una donna accattivante che ha incantato il mondo rimanendo saldamente al controllo della propria storia.

Dalla sua passione per la scrittura al rapporto con la famiglia, le due registe Anna Wallner e Tanya Maryniak ricostruiscono un ritratto inedito di una donna che, pur timida e riservata, è riuscita ad essere una presenza fondamentale per le persone a lei vicine. Nel documentario trovano spazio capitoli anche su arredamento, cultura e moda. Il suo passaggio alla Casa Bianca ha infatti contribuito al rinnovamento, anche culturale, del Palazzo. I disagi, le amicizie, il rapporto con il padre ma anche la consapevolezza dei tradimenti del marito. Il film ripercorre tutte le tappe della sua vita, grazie a emozionanti interviste ed estratti delle sue lettere personali.