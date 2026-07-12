PRESENTATO IL PALINSESTO 2026/2027 DI PRIME VIDEO

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Dieci anni di esercizio in Italia della piattaforma Amazon: un vero e proprio successo e nuove ed originali produzioni, ritorni di attori e serie già famose oltre a nuove ed originali altre produzioni; è questo il riassunto dell’incontro stampa Prime Video Presentes Italia 2026 svoltosi a Roma lo scorso 9 luglio in un noto cinema romano nel corso del quale sono stati comunicati i titoli più importanti della prossima stagione e sono anche state svelate anche alcune sorprendenti anticipazioni sui progetti futuri del servizio di streaming video on demand del colosso dell’e-commerce.

Dal dicembre 2016 il servizio è disponibile in oltre 200 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania. Belgio, Canada, Francia, India, Italia e Spagna; dal 2017 il servizio fa parte del pacchetto di invito all’utenza di tipo Prime; dall’aprile 2020, la piattaforma ha aggiunto uno store, il Prime Video Store, dal quale tutti gli utenti, anche non registrati, potranno acquistare o noleggiare contenuti recenti, dallo stesso anno,a novembre arrivano i Prime Video Channels, canali che richiedono un abbonamento aggiuntivo variabile. Poco dopo, Amazon annuncia l’esordio dello sport nella versione italiana di Prime Video, con l’acquisizione dell’esclusiva assoluta di una partita per turno del mercoledì di UEFA Chqampions League dai play-off alle semifinali (dal 2021 al 2027) e della Supercoppa UEFA (dal 2021 al 2023). In occasione degli Oscar 2021, Prime Video ha inserito una sezione dedicata alle serie animate giapponesi, promossa dalla prima stagione della serie Bleach e la stagione finale de L’attacco dei Giganti: Nel maggio 2021 Amazon ha acquistato attraverso Amazon Studios la casa cinematografica MGM ponendosi in gradodi aggiungere al catalogo i titoli prodotti da essa, tra cui la saga di James Bond.

Durante la applaudita presentazione da parte di Nicole Morganti, Responsabile delle Produzioni Originali Locali per il Sud Europa è chiaramente emersa la strategia della produzione che è quella di collegare argomenti e titoli di carattere internazionale a produzioni in grado di raccontare storie locali, nello specifico italiane, e di diffondere ancora di più la strategia dello streaming al fine anche di consolidare il ruolo della casa americana nel panorama italiano.

In sintesi le novità: diversi film aventi per interpreti Sabrina Impacciatore, Greta Scarano Alessandro Borghi e Michele Morrone oltre al ritorno di Diana Del Bufalo, Pierpaolo Spollon e l’attesa rentree di Alessia M.arcuzzi con “ The Traitors “; “ The 50 “ oltre al ritorno della serie “ Pesci Piccoli”.

Greta Scarano sarà l’interprete di “ Come distruggere l’ex “ insieme ad Eugenio Franceschini e Dario Aita mentre la parte thriller sarà rappresentata da “ Un’altra madre “ con Alessandro Borghi, Francesco Gheghi, Sabrina Impacciatore e Carlotta Gamba.

Annunciate inoltre le uscite di “ Masterplan “, con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo e della commedia “ Ministero dell’Amore “ con Pif, Corrado Guzzanti ed Alessandra Mastronardi e della commedia romantica “ Blame it on Rome “ girata in lingua inglese.

Per le fiction: “ Bro “, con Can Yaman e Giovanni Nasta, “ Due cuori in affitto “ con Giacomo Gianniotti, “ Il giorno Perfetto “ con Diana Del Bufalo e Pierpaolo Spollon, “ Ingorgo “ con Matilde Gioli, Corrado Guzzanti, Alessandra Mastronardi, Lucia Ocone e Gianmarco Tognazzi.

Per quanto riguarda “ The Traitors “ affidato ancora ad Alessia Marcuzzi, nel cast figureranno Giulia Salemi, Gianluca Torre, Lorella Cuccarini, Francesca Barra, Awed, Biondo, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Mario Ermito, Camihawke, Daniele Gattano, Valentina Nappi e Pasquale la Rocca”.

Previsto inoltre il ritorno di “ The 50 “ e di “ Pesci piccoli “, di “ Postacards from Italy “ e “ Supermarket “: quest’ultima verrà proiettata il prossimo 17 luglio.