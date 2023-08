I giornalisti cinematografici italiani e la Mostra del Cinema di Venezia assegnano il Premio Bianchi a Sergio Castellitto

Il Premio dedicato a Sergio Bianchi, noto critico cinematografico, critico letterario e giornalista italiano, verrà consegnato quest’anno a Sergio Castellitto, uno dei nostri attori più amati che ha firmato anche come autore alcuni dei film più interessanti degli ultimi anni e non solo: icona della grande fiction di cui è stato un vero leader nell’epoca in cui lo sceneggiato cominciava a trasformarsi verso la nuova serialità.

Promosso ogni anno a Venezia come i ‘Premi Francesco Pasinetti’, dai Giornalisti Cinematografici Italiani che assegnano i Nastri d’Argento, il Premio Pietro Bianchi è da sempre dedicato a celebrare l’eccellenza di una personalità del cinema italiano.

La motivazione: “Eccellente nei ruoli drammatici e ironico nella tradizione della migliore commedia italiana, Castellitto è tra gli attori più eclettici e certamente disponibili a lasciarsi andare anche alla sperimentazione, sia nella recitazione che come autore” si legge nella motivazione del Premio che sigla tra cinema e fiction oltre cento interpretazioni alle quali si aggiunge l’avventura della regia, come autore di sette titoli tra i quali film che hanno conquistato anche un posto importante nel cinema e un’eco internazionale”.

Singolare la coincidenza del conferimento del Premio con il compimento dei primi settanta anni del grande attore, al quale il Sindacato dei Giornalisti cinematografici Italiani ha avuto anche un Nastro d’Argento speciale e nel 2007, tra pochissimi talenti italiani, il Nastro europeo ricevuto durante il Festival di Cannes – è tra i più premiati dai Giornalisti tra gli attori italiani.

La consegna del Premio, che viene assegnato dai Giornalisti Cinematografici Italiani d’intesa con la Mostra del Cinema, è prevista per mercoledi 6 settembe al Lido di Venezia nell’ambito della ottantesima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.