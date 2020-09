I“ Neri per caso “ a Spoleto per il rilancio della Valnerina

Sarà il complesso dei “ Neri per caso “ il gruppo vocal formato da Ciro, Gonzalo e Domenico Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Divitiis e Daniele Blaquier, che proponendo un progetto interamente dedicato ai Fab Four di Liverpool, dal titolo “We Love The Beatles“, chiuderà il prossimo 2 ottobre la manifestazione organizzata dall’Associazione Visioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni per la promozione culturale della Valnerina che si pone l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sulla valle del Nera e sui suoi borghi, in particolare quelli colpiti dal terremoto, aprendo al contempo lo sguardo su nuovi orizzonti di sviluppo responsabile e maggior qualità nell’offerta turistica integrata.

L’accesso al Teatro Teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto (PG) sarà a pagamento e regolamentato in quanto a disponibilità di posti in osservanza alle misure restrittive per il Covid-19, che impone la presenza del pubblico almeno trenta minuti prima dell’inizio del concerto.

L’acquisto biglietti in prevendita sarà possibile presso il Caffè dello Sport in v.le Trento e Trieste, 76/78 – Spoleto, (telefono: 0743 47796), presso New Sinfony • galleria del Corso, 12 – Terni (num. a pagamento: 895 9697911) o presso Tourist Trophy • via Umberto I, 85 – Foligno ( (telefono: 0742 355570) o presso il botteghino due ore prima dello spettacolo.

In alternativa si possono acquistare online sul circuito Vivaticket al sito:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/neri-per-caso-we-love-the-beatles/150257.