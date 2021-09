Il Calendario delle Spose debutta a Salerno e non poteva farlo meglio! Presso la STAZIONE MARITTIMA si terrà una giornata dedicata alla moda. ‘’mi piace poter denominare questo evento Fashion Day Salerno, qui in questa struttura a picco sul mare più unica che rara’’ dice l’ideatore del Calendario, nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, giovane imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale.

Il tema del Calendario 2021, coordinato dall’art director Giulio Boiano, è la Sposa Coraggiosa quindi il progetto segue un filone fiabesco. Le protagoniste non sono modelle ma reali future spose. Il Calendario è stato distribuito e pubblicizzato da media partner importanti come SpesaSicura, Sposi in Campania, PinkLife, La Gazzetta dello Spettacolo, Cristiano Libri con cartolibrerie, edicole ed infine in diversi bar importanti della regione.

Alla Stazione Marittima di Salerno sfilerà l’Atelier Diva Sposa di Salerno capitanato dai fratelli Fierro, Marianna e Alfonso. Sfileranno anche le modelle provenienti da’’ Il Calendario delle Studentesse’’ che sono Angela Chianese, Anita De Martino, Anna Mottola, Elisa Cirillo, Erika De Martino, Giovanna D’Amore, Ilaria Stanzione, Julia Sinshrenko, Maria Francesca Auriemma, Martina Tolino, Nadia Maffettone, Raffaella Vela, Roberta Puzone, Valentina Morchio e l’influencer e modella di punta Gaia Rago. Infine la quindicesima modella sarà scelta dal casting de ‘’ Il Calendario delle Studentesse’’ che si terrà nella stessa giornata qualche ora prima della sfilata. Inoltre, per la sfilata ci sarà come sempre Mondo Vip Agency di Maurizio Cirillo al coordinamento e le sue damine che sfileranno con gli abiti di Atelier Diva Sposa.

L’inizio è previsto alle ore 18 di Domenica 19 Settembre per tutte le coppie di futuri sposi, pronte a visionare gli espositori di settore che si impegneranno ad offrire loro importanti promozioni per il Grande Giorno. I professionisti, oltre l’atelier sono DAM ACADEMY per la fotografia, make up Rea Academy, hair Fashion Mix & Xenon Group, Bahr , Viaggi Top Vacanze, Pink, Luxury Cars & Yachts, Selfievents, Tenuta Elisa, Robin & Giovnna, Marcello Attanasio Musica tutti coordinati dalla Wedding Planner Stefania Ianniello Sartorie Eventi. La sfilata ed il fashion show presentato da Gianni Novella e Lella Ventura. La comunicazione dell’evento è a cura di Exaedra Communication. Saranno presenti all’evento realtà web molto importanti come Vesuvio Live e Lorenza Licenziati con In Città. Lira Tv, Zankyou, D’Auria Corni, TLA, Radio Punto Nuovo con il suo camper, Lo Strillo, e Luisstyle sono altri due media partner fondamentali per gli eventi.

E’ forte la probabilità di individuare alcune delle 12 future sposa per il Calendario 2021. Ricordiamo che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze. I 14 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2020, sono riportati su www.ilcalendariodellespose.com.