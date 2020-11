Il Centro Commerciale EUROMA2 dona un cane guida LIONS addestrato ad un non vedente

Il Centro Commerciale Euroma2 conferma il suo impegno sociale donando ad una persona non vedente un cane guida addestrato dal Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate.

Il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate nasce nel 1959 per addestrare e donare cani guida per persone non vedenti in Italia. Il centro di addestramento di Limbiate è una delle più importanti realtà europee nell’ambito della formazione per cani guida, riconosciuto come Ente Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana nel 1986. www.caniguidalions.it.

Il percorso di formazione di un cane guida per non vedenti dura circa due anni ed è frutto della grande professionalità ed esperienza che il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate ha maturato in oltre 60 anni di attività. Il cane migliora in modo significativo la qualità della vita della persona non vedente con la quale si crea una relazione affettiva che li legherà per il resto della vita. Un importante obiettivo che ha il costo di 25.000 euro per ogni cane consegnato.

Questa iniziativa di Euroma2, indirizzata alla sensibilizzazione verso un corretto e responsabile rapporto tra uomo ed animale, all’insegna del rispetto e della consapevolezza del grande scambio o occasione di crescita che ne può scaturire, si pone all’interno dell’ampio ventaglio di attività sociali che il Centro sostiene da molti anni.