“Il Goal per la Vita”: grande successo della manifestazione ideata da Mida Academy per la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno

Giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno e non solo quella che si è svolta all’Orange Futbolclub di Roma in più tempi e con varie argomentazioni, tutte riconducibili al problema costituito dal tumore del seno: dapprima un convegno in streaming nel corso del quale sono state trattate questioni relative all’argomento principale in relazione alla pratica sportiva ed ai diritti nascenti dal tema prevenzione; poi un pomeriggio dedicato a consultazioni mediche su senologia, oculistica, cardiologia, pediatria, chirurgia addominale, nutrizionismo e otorinolaringoiatria ed infine, a corredo dell’interessantissima giornata, un torneo di calcetto tra le squadre dei medici del Policlinico Umberto I, dei farmacisti aderenti all’AGIFAR, dei magistrati degli avvocati del Foro di Roma che si sono misurati tra di loro per conquistare una ambitissima coppa.

L’organizzazione della seguitissima giornata scientifico-medico-sportiva, promossa da Mida Academy a sostegno del progetto “ Rose Angel “ per la sensibilizzazione sulla prevenzione necessaria per combattere il tumore al seno, ha anche previsto l’utilizzo di un camper che, in ottobre, raggiungerà i quartieri di Roma ed alcuni paesi limitrofi alla capitale.

Nel pomeriggio il torneo di calcetto, che è stato vinto dalla squadra degli avvocati del Foro di Roma, capitanata da Andrea Celletti.

A fine giornata, serata di gran gala al “ Bucolica “ con un nutrito parterre di personalità: la madrina della manifestazione Milena Miconi, Matilde Brandi, la patron di “Miss Italia” Patrizia Mirigliani, la fotografa Tiziana Luxardo, il direttore Sanitario del Policlinico Umberto I, Alberto Deales, il Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, il Presidente Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, il Vice Presidente dell’Ordine dei Farmacisti Roma, Giuseppe Guglianone, il Direttore sanitario del Cristo Re, Gabriella Nasi, il Presidente di sezione del Tribunale di Roma, Silvio Cinque, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti; serata allietata dal concerto live del violinista Andrea Casta reduce dal grande successo del doppio opening act del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo, che ha deliziato gli ospiti con il suo ormai celebre archetto luminoso.