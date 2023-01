Il work in progress di Azzurra Mennella, giovane talento napoletano: da Netflix al grande schermo

Inizia bene il 2023 per Azzurra Mennella, il giovanissimo talento dell’Agenzia PM5 Talent di Peppe Mastrocinque che nel 221 esordì sul piccolo schermo nel 2021 nella serie “Il Commissario Ricciardi” nel ruolo di Maria Carmela Iovine da bambina, protagonista di puntata dell’episodio 6 “In fondo al tuo cuore”, un’esperienza che rese la giovane attrice ( classe 2007 ) ancora più intenzionata a proseguire i suoi studi presso l’Università del Cinema di Napoli diretta da Peppe Mastrocinque con lo scopo di farsi strada nel mondo del cinema e della televisione.

Dopo averla apprezzata nel ruolo di Ida nella serie Netflix “La vita bugiarda degli adulti” – diretta da Edoardo De Angelis e tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e dopo che nel 2022 venne scelta per interpretare Angioletta, protagonista di puntata del settimo episodio di “Mina settembre”, la sua folgorante carriera proseguirà nel 2023 con “La vita bugiarda degli adulti” per poi proseguire con altri progetti, tra questi il film “La Divina Cometa” presentato alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma).