In Piazza del Campidoglio a Roma la serata dedicata a Biagio Agnes

I temi “caldi” dell’attualità, dalla guerra in Ucraina ai diritti civili, la riflessione sulle nostre radici europee, e la valorizzazione del giornalismo più corretto e credibile accanto all’intrattenimento e alla grande musica italiana hanno animato ieri sera la Cerimonia di Premiazione del “Premio Biagio Agnes” in onda il prossimo martedì 4 luglio in seconda serata su Rai1. Promosso dalla Fondazione Biagio Agnes, in collaborazione con la Rai e con Confindustria, il Premio Agnes ieri sera ha avuto l’onore di accogliere autorevoli rappresentanti delle istituzioni: da Roberta Metsola, la più giovane Presidente del Parlamento Europeo, che la giuria presieduta da Gianni Letta ha voluto insignire in questa edizione del Premio per le Istituzioni Europee, al vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, da Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione normativa al Vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri.

“La Fondazione che promuove il Premio internazionale di giornalismo e informazione porta il nome di Biagio Agnes, noto giornalista italiano, protagonista di rilievo della Rai, difensore del suo servizio pubblico, capace di intervenire con saggezza e decisione a garanzia di un’informazione autentica e corretta”. Lo ha affermato Papa Francesco ricevendo in udienza una delegazione del “Premio Biagio Agnes”, giunto quest’anno alla quindicesima edizione.

La cerimonia, come da tradizione condotta da Mara Venier e Alberto Matano, si è svolta per il secondo anno a Roma, nella magnifica piazza del Campidoglio, alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, dell’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e del direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, di moltissimi volti noti dello spettacolo, professionisti del giornalismo, della cultura e del mondo imprenditoriale. Un evento che ha offerto numerosi spunti per Tra i premiati: Fiorello, Roberta Metsola, Sabino Cassese, Carmine Recano, Lucrezia Guidone,, Elena Capparelli, Stefania Battistini, Francesca Paci, Silvia Boccardi, Margherita De Bac, Enrico Stinchelli e Michele Suozzo.