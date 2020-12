Interessanti iniziative dei Musei Reali di Torino per il prossimo periodo natalizio

Con inizio dal 17dicembe i Musei Reali di Torino, con l’appoggio del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, propongono una serie di appuntamenti, anche via web attraverso interessanti webinar che riguarderanno: Giovedi 17 dicembre, alle ore 17: webinar Dialoghi sotto l’albero. Dalle antiche ricorrenze pagane alle immagini della Natività, dai doni dei Magi alla forma delle stelle, fino alle cerimonie di corte: tutto quanto ci parla del Natale nelle opere d’arte e archeologia conservate nei Musei Reali, sarà raccontato dai curatori delle collezioni in un incontro con il pubblico all’ora del tè. Un’occasione per intrecciare dialoghi su epoche, forme d’arte e tradizioni diverse, porre domande, scambiare riflessioni e auguri. Webinar con partecipazione gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link: https://museireali.my.webex.com/museireali.my-it/j.php?MTID=m5e6c7ae39a64b8b7a868132dfc40ea51 Per informazioni e iscrizioni: mr-to.edu@beniculturali.it Lunedì 21 dicembre alle ore 17 con lncensum. Dalla mostra al web, a cura dei Musei Reali in collaborazione con l’Associazione Per Fumum. Il profumo rappresenta da sempre un importante percorso privilegiato di conoscenza del mondo antico e in modo particolare la storia dell’incenso, del suo commercio e della sua diffusione, propone interessanti intrecci tra archeologia e storia dell’arte. Sarà possibile approfondire alcune tematiche legate alle vie commerciali che un tempo mettevano in contatto popoli e culture, appartenendo in modo trasversale alle diverse tradizioni religiose e ricorrendo negli omaggi dovuti ai potenti della terra, il cui ricordo è ancora oggi vivo nell’iconografia cristiana del Natale. Per informazioni e iscrizioni: mr-to.edu@beniculturali.it Appuntamenti social Sapete quale fu la Regina che introdusse a Corte la tradizione dell’Albero di Natale? Conoscete la Festa dello Zapato? Per scoprire queste curiosità e festeggiare insieme, seppur distanti, nella magica atmosfera di un #NataledaRe, ogni sabato di dicembre i Musei Reali aspettano appassionati e curiosi sui propri canali social. Un’occasione per vivere tutti insieme la magia del Natale. Dipinte sui soffitti e nei quadri, incise nel metallo lucente, intarsiate sui pavimenti di legno… Quante stelle brillano nelle sale dei Musei Reali! Perché tutti possano ammirarle, trasformeremo le loro forme fantastiche in decorazioni splendenti per l’albero o per la casa. Venerdì 18 dicembre, sul sito e sui canali social dei Musei Reali sarà disponibile il tutorial fotografico Quante stelle brillano quaggiù! dedicato alle famiglie per realizzare insieme i decori natalizi. Apertura bookshop Sabato 19 e domenica 20 dicembre, dalle 15 alle 19, il bookshop dei Musei Reali e il bookshop della mostra Capa in color resteranno eccezionalmente aperti. Un’occasione per acquistare i cataloghi delle collezioni permanenti, delle esposizioni, volumi sui maestri della fotografia e vari gadget per i regali di Natale. Infine, dall’8 dicembre al 6 gennaio, la cupola della Cappella della Sindone sarà illuminata scenograficamente ogni sera per celebrare le feste.