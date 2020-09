iPhone 11 Pro in offerta su Amazon: sconto di 200 euro

iPhone 11 Pro in offerta sul noto sito di vendite online Amazon.it Da qualche ora il telefono Apple è disponibile per l’acquisto ad un prezzo speciale di 989 euro anziché 1189 euro per la versione con 64 GB di memoria interna. Sconto anche per le versioni con 256 GB e 512 GB di memoria.

Lo smartphone Apple è in promozione su Amazon ed è disponibile nei colori Argento, Grigio Siderale, Oro e Verde Notte. Tra le specifiche tecniche dell’iPhone 11 Pro ricordiamo il display da 5,8 pollici Super Retina XDR OLED e la a tripla lente da 12 megapixel con supporto alla modalità notte, modalità ritratto e registrazione video in 4K fino a 60 fps per la fotocamera posteriore ed una lente da 12 megapixel per la fotocamera frontale.

Un’ottima offerta per tutti gli utenti che desiderano aggiornare smartphone e non necessitano del prossimo iPhone 12 che ricordiamo verrà presentato, salvo colpi di scena, il prossimo martedì 13 ottobre 2020 in una conferenza Apple dedicata. Ricordiamo che le offerte Amazon hanno tempistiche variabili dunque qualora foste interessati allo sconto sull’iPhone 11 Pro vi consigliamo di non perdere troppo tempo.

Contenuto con referral