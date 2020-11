Irlanda in festa con Irish Film, 18 cortometraggi per andare oltre il lockdown

In tempo di coronavirus e lockdown il cinema prova ad andare avanti e non arrendersi. Un’occasione per sperimentare le nuove formule di intrattenimento online è dato dall’ IRISH FILM FESTA, il festival interamente dedicato al cinema e alla cultura irlandese, che ritorna con un’edizione speciale che si svolgerà interamente sul web: dal 27 al 29 novembre. La 13a edizione che si sarebbe dovuta svolgere dal 25 al 29 marzo scorso presso la Casa del Cinema di Roma, a causa dell’emergenza COVID, è stata annullata, come tantissime altre manifestazioni. Il programma prevedeva come sempre proiezioni di lungometraggi e cortometraggi, incontri e masterclass con gli ospiti, e una sezione letteraria. Oggi IRISH FILM FESTA torna in un’edizione speciale, con 18 cortometraggi selezionati, divisi in due categorie, Live Action e Animazione, che saranno disponibili gratuitamente per il pubblico italiano su irishfilmfesta.org “La selezione è stata impegnativa, con diversi corti assai validi che sono dovuti, nostro malgrado, rimanere fuori” ha spiegato il direttore artistico Susanna Pellis. “Fa piacere, per l’ennesima volta, veder confermato il livello e la considerazione raggiunti dal cortometraggio in Irlanda; e fa altrettanto piacere riconoscere attori molto noti nei titoli in concorso, come Moe Dunford, Kate O’Toole, Martin McCann, Ian McElhinney, Pat Shortt, Stuart Graham”. Nato a Roma nel 2007 grazie all’impegno di Susanna Pellis l’IRISH FILM FESTA è prodotto dall’associazione culturale Archimedia ed è realizzato in collaborazione con Irish Film Institute; con il sostegno di Culture Ireland, Screen Ireland, Turismo Irlandese, e il patrocinio dell’Ambasciata d’Irlanda in Italia e delle Biblioteche di Roma. Questa edizione speciale, sempre sostenuta da Culture Ireland e dall’Ambasciata d’Irlanda in Italia, è realizzata anche con la collaborazione di Network Ireland Television ed è partner di IFI International, il programma dell’Irish Film Institute che promuove la diffusione del cinema irlandese presso il pubblico internazionale.