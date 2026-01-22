Condividi questo articolo:









Il 23 gennaio alle ore 18 presso l’Istituto G. Pontano al Corso Vittorio Emanuele 581 a Napoli, la Prof. Annamaria Colao, Professore Ordinario presso Università di Napoli Federico II, Cattedra UNESCO Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile Università Federico II di Napoli e Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità presenterà il suo nuovo libro “IL DIGIUNO SU MISURA” (Ed. Sonzogno). Con lei il Notaio Dino Falconio, Presidente Associazione Ex Alunni del Pontano.

Il digiuno – si legge nella scheda del libro – è come un silenzio nelle vite disordinate della nostra epoca, uno stop che mette pace nel caos e che rigenera. È un metodo potentissimo, in grado di influenzare non solo il peso, ma anche la salute generale, il ritmo del sonno, la fertilità, la capacità di affrontare lo stress e il tono dell’umore. Il digiuno però non può essere uguale per tutti.

L’endocrinologa Annamaria Colao, tra gli scienziati italiani al top nel mondo per numero di citazioni e di pubblicazioni, affronta finalmente l’argomento da una prospettiva individuale. Esiste solo il digiuno su misura, spiega, che deve adattarsi a chi siamo, ai nostri ritmi, ai nostri bisogni. Ecco perché l’autrice offre una carrellata di schemi pratici e di protocolli medici promossi dagli studi e sperimentati sui suoi pazienti. In un periodo in cui il digiuno è di moda, Colao offre la chiave per spiegare come ottenere, in base all’età, al cronotipo e al periodo che si attraversa, miglioramenti metabolici come la riduzione della circonferenza addominale, della glicemia e del colesterolo. Basandosi sui principi della crononutrizione, dà una bussola intuitiva per orientarsi nell’alimentazione quotidiana: «la regola delle tre Q», ossia Quando mangiare, Quale cibo e Quanto.