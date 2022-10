La Dottoressa Monica Germani co-conduce Domenica Dribbling Salute con Cristina Caruso

Alla vigilia dei suoi primi cinquant’anni – l’esordio è datato 1974 – Dribbling, lo storico rotocalco di Rai Sport cambia giorno di collocazione in palinsesto, format e durata, allungandosi a due ore, nel corso delle quali spazierà dalle storie di sport – raccontate dai protagonisti o da chi vive, con loro, la quotidianità – alle inchieste, dalle interviste speciali agli ospiti che si alterneranno nel corso delle settimane, fino ai consigli di salute e benessere, legati al mondo dello sport, la novità di questa edizione.

Il nuovo format di “Domenica Dribbling”, curato da Alessandro Forti e Manuela Pezzola, in onda su Rai 2 alle 16.00 da domenica 16 ottobre per cinque puntate, prima di riprendere a gennaio, dopo la pausa per il Mondiale di Qatar 2022, prevede, infatti, tre segmenti distinti : “Domenica Dribbling – Le storie”, affidato a Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi., “Domenica Dribbling Salute” e, dalle 17 infine, “Domenica Dribbling”, il nuovo salotto sportivo di Rai 2 che, con Paola Ferrari e Adriano Panatta, accompagnerà i telespettatori fino a “90° Minuto”.

La seconda tranche della trasmissione dal titolo “Domenica Dribbling Salute”, è condotto da Cristina Caruso – anche curatrice del segmento – e dalla dottoressa Monica Germani, dietista e nutrizionista, ideatrice del metodo META (Medical Education for Transormative Action): con loro, ogni settimana, sportivi, personaggi famosi e non, discuteranno di alimentazione, di salute e di benessere attraverso lo sport. Nel primo appuntamento parola ad Antonio Giuliani, attore comico ma soprattutto sportivo appassionato e allo chef pluristellato Heinz Beck, con il quale si andrà alla scoperta delle proprietà organolettiche degli alimenti e a come farne un corretto utilizzo in ambito sportivo.