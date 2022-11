La Fondazione Alberica Filo Della Torre premia tre elaborati a carattere tecnico-giuridico-investigativo

Il 25 Novembre 2022, al Castello della Castelluccia, si terrà la prima edizione dei Talents Award 2022; il premio, alla sua prima edizione, è stato ideato e voluto dalla Fondazione Alberica Filo Della Torre in partnership con Leaders First: la partnership tra la Fondazione romana e l’organizzazione con sede a Londra è attiva dal 2018 e l’idea di indire un bando dedicato alla promozione dell’attività investigativo forense nasce dalla storia familiare di Manfredi, figlio della contessa Alberica Filo Della Torre vittima del tragico “delitto dell’Olgiata” e dallo spirito fondativo di Leaders First, volto a premiare il talento. “Quanto successo alla mia famiglia non deve più ripetersi”, è l’auspicio di Manfredi Mattei Filo della Torre, un imprenditore attivo nel settore dello sviluppo immobiliare e della gestione di immobili a partire dagli inizi del 2001 che attualmente ricopre le seguenti cariche: Amministratore Delegato do Partecipazione.AM, Segretario Generale della Fondazione Alberica Filo della Torre e, Ambassador di Leaders First.

La Fondazione Alberica Filo della Torre nasce con l’obiettivo di ricordare la Contessa Alberica dei conti Filo della Torre di S.Susanna, assassinata nel 1991 e per vent’anni senza un responsabile a causa degli errori ed omissioni della Magistratura Italiana. Il suo scopo principale è quello di lavorare al fine di evitare che eventi simili si ripetano in futuro operando in collaborazione con professionisti ed enti accademici con tre finalità: sensibilizzare sulla tematica degli errori giudiziari, formare professionisti e consulenti sull’investigazione forense, supportare giovani e professionisti ad aumentare le proprie competenze.

Leaders First, fondata da Fabrizio Nicolosi nel 2018, oggi associa più di 400 membri e per loro crea occasioni di networking e organizza talk motivazionali con speaker di primissimo piano. L’organizzazione lavora per offrire alla classe dirigente di oggi e di domani opportunità per la crescita e l’espansione delle attività professionali ed aziendali offrendo servizi di personal branding, corsi di Business English per i professionisti di ogni settore in ambito tecnico-legale grazie alla sua Academy e costruisce una comunicazione integrata su misura nelle varie piattaforme social”. Fabrizio Nicolosi è un imprenditore si occupa di sviluppo e crescita per le PMI ne Regno unito e livello internazionale ed è fondatore e Ceo di Leaders First, la global community di leader che offre servizi di networking e leadership, personal branding e che attraverso la sua Academy realizza corsi di Business English per i diversi settori professionali. Leaders First ha sede a Londra e opera nel Regno Unito, in Italia, Lussemburgo, negli Stati Uniti e in Svizzera. Esperto di eCommerce, pagamenti digitali e servizi di consulenza, è titolare di The Entrepreneurs Private Office, una boutique advisory firm di consulenza per il supporto di imprenditori globali interessati a sviluppare il loro business nel Regno Unito.

Da qui l’idea di conferire un premio per promuovere la formazione di bravi investigatori, professionisti forensi competenti e preparati. Il bando, infatti, è stato rivolto ad avvocati, consulenti tecnici, biologi, tax advisors e a tutte le figure attive nelle investigazioni, compresi gli ispettori di polizia o di altri corpi che abbiano contribuito a risolvere almeno un caso.

“Leaders First dalla sua fondazione ha l’obiettivo di premiare e stimolare il merito ed il talento, in ogni professione ed in ogni settore”, spiega Fabrizio Nicolosi, imprenditore, fondatore e Ceo della global community di leader nei diversi settori con sede a Londra e che opera anche in Italia, Lussemburgo, Stati Uniti e Svizzera. “Da quando siamo nati, nel 2018, Manfredi Mattei è sempre stato un grande supporter ed un prezioso Ambassador delle nostre attività che hanno l’obiettivo di incentivare e stimolare la leadership e la capacità di fare impresa e sviluppare il talento a livello internazionale” prosegue il ragionamento Fabrizio Nicolosi. In questi quattro anni, l’organizzazione ha realizzato più di cento eventi coinvolgendo i suoi membri nelle varie sedi europee ed internazionali, offrendo loro occasioni di confronto e scambio per accelerare la crescita personale e professionale di tanti professionisti talentuosi che hanno mosso i primi passi nelle loro attività e che hanno avuto così l’occasione di confrontarsi con senior leaders affermati ed in cerca di nuove idee e nuove energie. Uno scambio fruttuoso per ogni fascia generazionale e per lo sviluppo di leadership nei diversi settori professionali. “Ed è proprio nel solco di quella che è la nostra mission istitutiva – aggiunge Nicolosi – che insieme a Manfredi abbiamo deciso di istituire questo premio. Finalmente quest’anno si sono generate le condizioni per potere organizzare un grande appuntamento, a Roma, in grado di coinvolgere tutta le community che arriveranno dai diversi paesi in cui siamo presenti che potranno partecipare ad un momento di incontro tra grandi manager e professionisti e tutti coloro che, nel mondo dell’impresa e delle professioni, sono dotati di talento e grande ispirazione”. “Leaders First è nata con l’intenzione di generare connessioni che mettano insieme idee e capacità uniche – ha concluso Nicolosi – queste sono le ragioni che hanno spinto Manfredi e me a creare un premio ad hoc per incentivare la crescita di soggetti meritevoli, nel campo dell’investigazione. A 360 gradi, perché la ricerca della giustizia è il motore più sano di una società che sappia dare a tutti le giuste opportunità”.

La cerimonia di premiazione arriva dopo una accurata selezione effettuata tra tutti i candidati che hanno partecipato al bando istituito quest’anno; riceveranno il premio i tre migliori elaborati con carattere tecnico-giuridico-investigativo presentati da un uomo, una donna e da uno studio associato, o un’azienda, un ente o associazione che “abbiano dimostrato un contributo significativo nell’implementazione delle attività di investigazione e indagine in ambito forense e comunque nel contesto della prevenzione di frodi o danni giudiziari a terzi”.