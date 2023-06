La Rhinoceros Gallery ospita la mostra internazionale “ Lady Alda Presents “

La insuperabile cornice del Velabro a Roma ospita, a partire del 9 giugno prossimo, una più che interessante mostra con la quale intende superare le distanze tra i continenti e avvicina Italia e Stati Uniti d’America: un vero e proprio avamposto tra antico e iper-contemporaneo ideato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel, con la linea artistica di Raffaele Curi.Tre, in contemporanea, le proposte artistiche: innanzi tutto, arriva per la prima volta in Italia il gallerista François Ghebaly, con una mostra nella rhinoceros gallery dei suoi artisti Neïl Beloufa, Ludovic Nkoth, Em Rooney e Max Hooper Schneider. È il punto di partenza di un ciclo di collaborazioni di rhinoceros con prestigiose gallerie commerciali internazionali. Poi, l’importante anteprima di Dino’s dark room, la storia del fotografo Dino Pedriali , un docufilm di Corrado Rizza. E’ un modo di celebrare le due preziose collezioni di fotografie di Pedriali di proprietà di Alda Fendi: una dedicata a Man Ray e l’altra a Pier Paolo Pasolini (saranno in mostra due loro ritratti iconici), un vero e proprio filo rosso unisce l’Italia all’America attraverso il lavoro del fotografo da poco scomparso, che accompagna il visitatore nel mondo immaginifico di tre giganti del Novecento: Pier Paolo Pasolini, Man Ray e Andy Warhol. A partire dal cuore pulsante del racconto del mondo del fotografo, condotto attraverso una serie di interviste a personaggi che lo hanno conosciuto e studiato, la linfa vitale dell’arte di Pedriali irrora tutti i livelli di palazzo rhinoceros, dando vita a un ensamble che nella pluralità di segni e nella polifonia delle voci racconta la complessità di una visione dell’arte come esperienza totale. L’atmosfera europea si mescola con gli accenti della nuova ricerca artistica statunitense, in un incontro proficuo e prolifico. Infine la terza proposta è l’installazione Mr and Mrs Warhol di Raffaele Curi, dedicata all’invenzione e all’inversione dei generi che il genio della Pop Art anticipa sin dagli anni Sessanta. Dopo le collaborazioni con gli Uffizi e l’Ermitage, palazzo rhinoceros rilancia Roma come crocevia dell’arte, liberandola dai confini geografici e dai limiti spaziali, per parlare un linguaggio comune e cosmopolita, capace di esaltare la ricchezza delle differenze.