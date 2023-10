“ La salute in Tribunale “: il Governo prepara una riforma per attenuare i contenziosi tra pazienti e medici

“ La salute in Tribunale “: il Governo prepara una riforma per...

Il Circolo Antico Tiro a Volo, il più antico e noto della Capitale, ha ospitato un dibattito nel corso del quale i componenti di una commissione istituita dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno illustrato le linee guida di una riforma tendente a diffondere e meglio far conoscere al grande pubblico le norme di comportamento che i camici bianchi dovrebbero tenere nel corso del periodo curativo dei pazienti loro affidati, al fine di limitare l’instaurarsi di contenziosi che nella stragrande maggioranza dei casi ( circa il 95% ) si concludono con l’assoluzione dei medici.

L’interessante dibattito, organizzato dalla Associazione Civitan Club Roma, facente parte del Civitan Club Italia, un’associazione no profit che opera come service attraverso iniziative solidali, sociali e culturali focalizzate sulla città di Roma, è stato animato dagli interventi del Dott. Adelchi D’Ippolito, del Prof. Giulio Maira e del Prof. Antonio Fiorella; coordinatrice dell’incontro la Dott.ssa Adele Mazzotta Lax.

Il Dott. D’Ippolito ha trattato in particolare il tema della colpa dei medici che, per crearsi una giustificazione nel caso in cui dovessero venire contestati, sono portati a prescrivere molti esami ed indagini che probabilmente potrebbero evitarsi limitando così l’impatto negativo sull’intero sistema sanitario nazionale; compito della Commissione, ha sostenuto l’ex coordinatore della direzione distrettuale antiterrorismo e antimafia del Veneto, è quello di restituire serenità al medico e garanzia al cittadino atteso che il medico è un vero e proprio patrimonio della società.

Da parte sua, il Prof. Giulio Maira, top doctor, grande esperto in neurochirurgia, ha posto in evidenza la necessità di ristabilire un patto virtuoso tra medico e paziente tenuto conto che la scienza biomedica non è una scienza esatta ma variabile; ha inoltre posto in evidenza la necessità di migliorare e meglio chiarire le figure dei periti medici chiamati ad intervenire nella cause civili e penali.

Infine, il Prof. Fiorella, ha posto in evidenza come una sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite inviti ad usare una sorta di “ indulgenza “ nei confronti dei medici: un grande errore perché non viene definito il discrimine tra colpa lieve e colpa grave; in tal modo la legge Gelli – Bianco che regola la materia non risolverebbe i problemi; in questo ambito la Commissione della qual è parte è chiamata a meglio chiarire quelle che sarebbero le eventuali colpe dei medici