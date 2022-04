La selezione Centro Sud di EmergentePastry vede il successo di Calabria, Campania ed Abruzzo

Emergente Pastry, è un contest dedicato ai giovani pasticcieri dell’alta ristorazione che fa da corona alla serie “ Emergente “ comprendente i settori Chef, Pizza, Sala, Ricevimento e che da circa un ventennio l’organizzazione Witaly di Luigi Cremona e Lorenza Vitali realizza con grande e meritato successo.

Giovedì 21 aprile si è svolta la Selezione Centro Sud all’interno del The First Roma Dolce Pavillions in via del Corso a Roma, un elegante palazzetto di fine’800 del gruppo Hotelier The Pavillions, che a Roma comprende anche The First Art Hotel e The First Musica Hotel.

Nove i giovani professionisti in gara, da Mariasole Martella dell’ImàgoRestaurant* presso Hotel Hassler di Roma, Fabio Capasso del Don Alfonso* presso San Barbato Resort Spa & Golf a Lavello (PZ), Giacomo Bresciani del Giglio di Lucca, Lorenzo Pisapia di Officina dei Sapori a Gubbio (PG), Marco Nuzzo di Casamatta Restaurant presso ViniliaWine&Resort a Manduria (TA), Raffaele Angotti del Ristorante Abbruzzino a Cava – Cuculera Nobile (CZ), Federico Marrone del ristorante Da Lincosta a L’Aquila, Erika Torres di Giulia Restaurant a Roma, Ester Sportelli del BiaforaResort& Spa a San Giovanni in Fiore (CS).

L’esibizione, preceduta da una preparazione tecnica presso la nuova Excellence Academy di Roma, un nuovo spazio altamente professionale di recente inaugurazione si è poi spostata all’hotel The First Dolce dove si è svolta la appassionate contesa che ha visto premiare Raffaele Angotti ( Calabria ), Federico Marrone ( Abruzzo ) e Giacomo Bresciani ( Toscana ): il primo ha conquistato la giuria con un orignale Pitta ‘Nchiusa, della quale ha rivelato la ricetta : Farina00, zucchero, olio evo, vino rosso, arancia per scorza, acqua, lievito baking, miele d’eucalipto, cannella, noci, uvetta e vermut; per il dessert al piatto invece Latte di capra, grano, polline e maggiorana.

Il secondo premio è stato assegnato a Federico Marrone del Ristorante Da Lincosta di L’Aquila, che si esibito con una sua versione del celebre Parrozzo Abruzzese fatto di mandorle, semolino, tuorli d’uovo e albumi, zucchero, pasta nocciola, feulletina, cioccolato bianco Irca, olio di semi,burro Brazzale e sale maldon, mousse allo yogurt del Gran Sasso, dessert di lampone e basilico.

Il terzo classificato è stato Giacomo Bresciani, del Giglio di Lucca, che ha proposto sia una monoporzione alla nocciola con prelianto, crema diplomatica e croccante alla nocciola che il Buccellato preparato con manitoba, zucchero, burro morbido Brazzale, lievito di birra, uovo, latte, semi d’anice, cucchiai di liquore di anice e sale.

Gli assaggi offerti tanto alla qualificata Giuria che al numeroso pubblico presente e che hanno dato vita ad un mare di di colori e gusti sorprendenti, si sono perfettamente sposati con i cocktail di Wisdomless Club, curati dal resident mixologist Damiano Di Benedetto.

La prossima selezione di Emergente Pastry, che interesserà il Nord, si terrà a novembre, all’Irca Academydi Gallarate, una sede tecnicamente ineccepibile. In quella fase i candidati, come d’abitudine, tutti giovani professionisti, realizzare i propri elaborati di pasticceria di fronte ad una giuria di noti Maestri pasticceri e giornalisti di settore. I primi tre classificati, insieme ai vincitori della selezione Centro sud saranno ammessi alla Finale nazionale che si svolgerà all’inizio del prossimo 2023.