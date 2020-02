L’album “Fuori dall’Hype”, dei Pinguini Tattici Nucleari è Disco D’Oro

FUORI DALL’HYPE (Sony Music) dei Pinguini Tattici Nucleari, è certificato DISCO D’ORO. Un nuovo traguardo che conferma il successo crescente della band, dopo il meritatissimo posto sul podio del Festival di Sanremo con il brano Ringo Starr. La bella notizia arriva a soli 10 giorni dall’uscita del repack FUORI DALL’HYPE RINGO STARR, l’album dell’artista più venduto tra tutti quelli in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, dove si sono piazzati terzi, dopo DIodato e Gabbani.

FUORI DALL’HYPE è il disco della svolta per i Pinguini Tattici Nucleari, uscito ad aprile 2019 e rimasto per diversi mesi nella rosa delle prime 50 posizioni della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti. Dopo l’esperienza sanremese la band è pronta ad abbracciare il pubblico fiorentino e romano negli instore di domani a Firenze (Feltrinelli Red p.zza della Repubblica), e di giovedì 20 a Roma (Feltrinelli di via Appia Nuova). In seguito partirà alla volta del loro attesissimo tour nei palazzetti, che arriverà a Pordenone (27 febbraio), Milano (29 febbraio, SOLD OUT), Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo) e Torino (16 marzo), e chiuderà con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo per un’ultima grande festa.

I biglietti sono disponibili su ticketone.it e su tutti i punti vendita autorizzati. Info su www.bpmconcerti.com

