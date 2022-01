“ Lasciarsi un giorno a Roma “, di Edoardo Leo, è ora visibile su Sky Cinema

Quanto è difficile separarsi dopo un lungo rapporto, dopo dieci anni di convivenza o di matrimonio? Quanto è difficile trovare le parole, i modi? Quanto è complicato voler lasciare un uomo senza farlo soffrire? E se un giorno, in un momento di disperazione e solitudine si scrivesse ad una posta del cuore?

Per sfogarsi o per trovare qualcuno che ci suggerisse come fare, come riuscire a separarci senza far soffrire il nostro partner? Ma soprattutto cosa succederebbe se quella lettera anonima arrivasse proprio al nostro compagno?

E’ questa la sinossi del film di Edoardo Leo, alla sua quinta regia, che Sky Original manda in onda dal 1° gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW: il film sarà anche visibile in streaming su Now e d anche on demand.

La pellicola ha dell’emozionante in quanto tratta di una bella riflessione sull’amore e sul mistero di questo sentimento che, nel tempo ed anche senza che ce ne possiamo accorgere, o meglio che non vogliamo accorgercene, sono destinati a cambiare.

Si tratta di una coproduzione italo-spagnola tra Italian International Film – Neo Art Producciones con Vision Distribution e Fulvio e Federica Lucisano.

A parte la regia, tra gli interpreti figura lo stesso Edoardo Leo (Noi e la Giulia, Perfetti Sconosciuti, Smetto Quando Voglio, La dea fortuna), Marta Nieto (Madre, Tres, El Camino De Los Ingleses), Claudia Gerini (Ammore e Malavita, The Passion, Viaggi di Nozze) e Stefano Fresi (Romanzo Criminale, Smetto Quando Viglio, La Befana Vien di Notte).