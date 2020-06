L’italiano “Last Words” di Jonathan Nossiter nella Selezione Ufficiale Cannes 72 presentata oggi da Thierry Frémaux

Nella Selezione Ufficiale di Cannes 2020 annunciata oggi dal direttore Thierry Frémaux, c’è anche l’italiano LAST WORDS diretto Jonathan Nossiter (Gran Premio al Sundance per il film “Sunday” successivamente presentato a Certain Ragard, in Concorso a Cannes con “Mondovino” e a Berlino con “Esistenza Naturale” ), una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, una coproduzione italo francese con Paprika Films, Les Films D’Ici e Les Films Du Rat, prodotto da Donatella Palermo.

Nel 2085 il mondo che noi conosciamo non esiste più. Pochissimi uomini sono sopravvissuti. Un giovane intraprende un lungo viaggio alla ricerca di una ultima comunità di uomini.

Definito da Frémaux come “Un film di finzione su un tempo che speriamo di non vivere: la fine del mondo per motivi climatici”.

Il film è interpretato da Nick Nolte, vincitore di un Golden Globe e pluricandidato all’Oscar, Charlotte Rampling, Orso d’Oro e Coppa Volpi, Alba Rohrwacher, Coppa Volpi e due volte David di Donatello e Nastro D’Argento, Stellan Skarsgaard, Golden Globe e Orso d’Argento.

Girato tra il Parco Archeologico di Paestum e la Bologna sotterranea, “Last Words”, è tratto dal romanzo “Mes derniers Mots” di Santiago Amigorena.

