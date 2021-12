Le plusvalenze nel mondo del calcio, l’inchiesta di Moreno Morello continua dal 2018

Le plusvalenze nel mondo del calcio, l’inchiesta di Moreno Morello che va avanti dal 2018, ha portato qualche risultato solo dopo tre anni.

Moreno Morello continua l’inchiesta sulle presunte plusvalenze della Juventus e sulla volontà del presidente della Figc, Gabriele Gravina, di proporre nel 2022 una nuova norma anti plusvalenze fantasma.

Ricordiamo che Striscia la notizia è stata la prima trasmissione televisiva a denunciare a livello nazionale l’escamotage delle plusvalenze fittizie adottato dai club calcistici Chievo e Cesena. La lunga inchiesta dell’inviato Moreno Morello, affiancato dal giornalista Pippo Russo, andò in onda per la prima volta il 5 febbraio 2018 e raccolse anche il plauso di Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e Gabriele Gravina (Presidente Figc). Gravina ai microfoni del Tg satirico si impegnò così: «La federazione si sta attivando per eliminare qualunque forma di elusione. Vi garantisco che nell’ambito della competizione sportiva tutto ciò che può essere oggi collegato a scambi o a valorizzazioni di asset che non è seguito da finanza sarà accompagnato immediatamente da un accertamento e quindi denuncia alla procura federale».

Peccato che sono passati tre anni e ancora non è stato fatto nulla. A confermarlo è Russo: «Se hanno fatto dei controlli io non me ne sono accorto. Dopo la penalizzazione del Chievo nessun’altra società di calcio è stata colpita per gli stessi motivi». E riguardo alla recente inchiesta sulla Juventus aggiunge: «Se non fosse stato per la Consob e per la procura di Torino il mondo del calcio non si sarebbe mosso».