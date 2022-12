Le sale da gioco tra TV e cinema

Film e serie tv ambientate nel mondo del gioco d’azzardo rappresentano ormai un genere vero e proprio, apprezzato dal grande pubblico. Numerose sono infatti le pellicole e gli show televisivi che si basano sulle vicende legate a casinò e scommesse o che hanno le sale da gioco come parte integrante della trama. Nel caso delle serie televisive, Las Vegas permette di entrare nel cuore di una delle città che per eccellenza vengono associate al gioco d’azzardo: in questo caso però, contrariamente alla maggior parte delle serie e pellicole in circolazione, il fulcro della narrazione non sono i giocatori del casinò ma i suoi dipendenti.

Runner Runner è invece una serie tv prodotta da Netflix e incentrata nel mondo virtuale, con particolare riferimento ai giochi tipici del casinò online: il protagonista è il direttore di un sito di poker online che, insieme ad un suo collaboratore, entrano in un losco giro d’affari tanto da finire nel mirino delle indagini dell’FBI. Decisamente più famosa è invece Peaky Blinders, ambientata nella Birmingham del post Prima Guerra Mondiale. Non si ritrovano nelle scene ambientazioni legate a sale da gioco ma il gioco d’azzardo è presente sotto forma di corse dei cavalli truccate e partite di poker clandestine.

Spostando invece l’attenzione sul cinema, impossibile non citare l’agente segreto inglese per eccellenza, James Bond: in Casino Royale (nelle sale nel 2006), lo 007 interpretato da Daniel Craig ha come obiettivo finale la vittoria del torneo di poker organizzato da Le Chiffre, il malvagio di turno. Rimanendo nella saga relativa all’agente segreto britannico, il blackjack la fa da protagonista anche in 007- Vendetta Privata, uscito nel 1989 ed il protagonista fu Timothy Dalton.

Non così tanto celebre ma sicuramente interessante è 21, uscito nel 2008: il film si basa su una storia realmente accaduta negli Stati Uniti che ha coinvolto un professore ed alcuni suoi studenti. Il gruppo prese il nome di MIT Blackjack Team e grazie ad un metodo scientifico legato al conteggio delle carte, riuscì a sbancare diversi casinò tra il 1980 ed il 1990. Nonostante un cast composto da attori del calibro di Kevin Spacey e Lawrence Fishburne, la regia lascia a desiderare a causa di uno script scontato e probabilmente troppo lungo in rapporto agli eventi raccontati, così i giudizi sul film non sono mai stati troppo lusinghieri. Un peccato perché in tal modo non è mai riuscito ad entrare nel ristretto alveo dei cult del genere, al pari di altre pellicole basate su grandi truffe come La stangata, datato 1973, oggi considerato un classico e molto apprezzato dalla critica.

Andando invece più indietro nel tempo, nel 1995, Martin Scorsese girò Casinò: una pellicola divenuta un cult e ambientata in una sala da gioco a Las Vegas durante gli anni ’70. La carrellata cinematografica non può non concludersi con Rain Main, una pellicola particolarmente famosa, film uscito nel 1988 e vincitore di numerosi premi, tra cui Oscar al miglior regista (Barry Levinson) e al miglior attore (Dustin Hoffman). Il protagonista affetto da autismo ha sviluppato particolari abilità matematiche sapientemente usate dal fratello minore, interpretato da Tom Cruise, al fine di sbancare i casinò di Las Vegas.