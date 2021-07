 “Le storie di Quarto Grado”, al centro della puntata la scomparsa di Saman Abbas e Denise Pipitone

“Le storie di Quarto Grado”, nell’appuntamento di venerdì 9 luglio, approfondisce la storia si Saman Abbas e fornisce nuovi particolari sulla scomparsa di Denise Pipitone.

“Le storie di Quarto Grado”, il programma a cura di Siria Magri, apre con il caso di Saman Abbas, la ragazza di origini pakistane scomparsa il 30 aprile scorso. Chi indaga pensa che sia stata uccisa dallo zio: la giovane si opponeva al matrimonio combinato in Pakistan con un cugino. Le ricerche proseguono incessantemente, anche tra serre vicine alla casa di famiglia. Intanto emergono nuovi particolari, sulla trappola organizzata dai parenti per ingannare Saman. Dal messaggio-trappola della madre di Saman in cui le chiede di tornare a casa perchè stanno morendo, alla testimonianza del fratello, che inchioderebbe lo zio e i cugini per l’omicidio della ragazza. Fino al ritrovamento di Saman purtroppo tutte le piste restano aperte.

Al centro della puntata, anche la vicenda di Denise Pipitone. Mentre la Procura di Marsala procede a nuovi interrogatori, l’ex pm Maria Angioni, finita sotto indagine per false dichiarazioni, passa al contrattacco. Intanto le indagini sono ripartite dala lettera anonima inviata da un presunto testimone che avrebbe visto la machina con Gaspare Ghaleb (ex fidanzato di Jessica) e la piccola Denise che urlava chiedendo aiuto, la mattina del 4 settembre a Mazara. Ghaleb fu interrogato più volte e poi condannato per fala testimonianza. Oggi la sua posizione sembra aggravarsi.