LEGO festeggia i 10 anni di NINJAGO con fantastici set e collaborazioni con vari brands

Ricorre quest’anno il decimo anniversario di LEGO® NINJAGO® e l’occasione viene festeggiata con 11 set legacy ed una serie di collaborazioni esclusive con brand di moda oltre ad uno sguardo su alcuni dei momenti più memorabili della storia dei ninja.

Tutti i maestri di Spinjitzu sono invitati a festeggiare con i set disponibili nei LEGO store e su LEGO.com.

Il viaggio LEGO® NINJAGO® è iniziato nel 2011, cambiando la vita dei bambini di tutto il mondo e continua a ispirare bambini e ragazzi a reinterpretare e costruire scene epiche, sviluppando al contempo le loro abilità ninja insegnato ancora oggi ai fan come padroneggiare le abilità ninja o Essere un Ninja nella vita reale, trasmettendo loro valori di inclusione, amicizia, fiducia e fedeltà a se stessi.

Attraverso le sue storie e la sua morale, così come attraverso le sue esperienze di costruzione e di gioco, NINJAGO ha influenzato positivamente i fan e li ha aiutati a percorrere il cammino verso la giovane età adulta e le sue numerose sfide. Infatti, come dice il Maestro Wu, “Arriva un momento in cui tutti noi dobbiamo crescere. Quando quel momento arriva, è importante non dimenticare le lezioni della nostra infanzia. Perché la nostra infanzia è il più grande terreno di allenamento che si possa mai avere”.

“È stato un viaggio meraviglioso vedere una linea di prodotti trasformarsi in qualcosa che i bambini amano da 10 anni “, afferma Michael Svane Knap – Design Manager del Gruppo LEGO, che lavora a LEGO NINJAGO dal 2013. “Alcuni di loro sono cresciuti con LEGO NINJAGO e ora ci esprimono tutta la loro gratitudine e ci raccontano come, grazie a questi set, abbiano appreso competenze che saranno loro utili per tutta la vita. Secondo me, è proprio questa la cosa più bella di LEGO NINJAGO. I bambini imparano l’amicizia, la fiducia in se stessi e molto altro ancora… E poi, certo, i ninja sono davvero forti!”, aggiunge.

In occasione del decimo anniversario, il Gruppo LEGO rilascerà 11 set LEGACY durante tutto il 2021. Come bonus aggiuntivo, sei dei set LEGACY includeranno una minifigure ninja color oro da collezione in edizione limitata. Il 1° febbraio sarà lanciato il set su tre livelli Giardini di NINJAGO® City, disponibile in esclusiva nei LEGO store e su LEGO.com. Il set è disponibile già da oggi per i Loyalty Member nei LEGO Store e per i VIP Member su LEGO.com. Giardini di NINJAGO® City è un vero e proprio tributo ai dieci anni di NINJAGO e mostra alcuni dei momenti principali della serie televisiva. Inoltre, include la minifigure di Maestro Wu color oro.

Oltre agli episodi pilota e alle 13 stagioni della serie televisiva e oltre a diversi minifilm, il franchise include una vasta gamma di set e merchandising LEGO, diversi videogiochi e app, un film, riviste, libri da colorare, fumetti, libri per bambini, camere d’albergo a tema e un’attrazione a LEGOLAND.

La prima collaborazione, LEGO NINJAGO x HYPE., è stata annunciata la scorsa settimana e sarà disponibile dal 15 gennaio. L’ispirazione per la collezione di streetwear è stata la futuristica e colorata città di Prime Empire, dalla serie televisiva LEGO NINJAGO 2020. Prossimamente non mancheranno emozionanti collaborazioni con numerosi altri brand di abbigliamento.

Al link www.LEGO.com/ninjago10anniversary saranno disponibili contenuti dedicati all’anniversario, che racconteranno la storia di LEGO NINJAGO attraverso gli anni e mostreranno incredibili creazioni dei fan, come fan art, costruzioni LEGO e toy photography. La LEGO House celebrerà inoltre l’occasione ospitando una mostra di approfondimento in onore dei dieci anni del fandom NINJAGO.