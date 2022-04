“Libri da leggere”: il nuovo format per gli scrittori, da sabato a Napoli con Gianluca Masone

“Libri da leggere”

Il nuovo Format pensato per gli scrittori

Sabato 23 aprile 2022, h. 17,30 – Via Suarez 12, Napoli

Al via “Libri da leggere”, il nuovo formato ideato e condotto da Gianluca Masone, attore e regista, che rende il pubblico protagonista e parte attiva della presentazione del libro.

“Attraverso l’interazione attiva, il pubblico giocherà il ruolo della conduzione leggendo anche brevi estratti dal libro – spiega Masone – e sarà, con lo scrittore, protagonista della presentazione del libro. Una sorta di “role playng” per favorire un approccio differente alla cultura, con gioia e leggerezza”.

Un modo, dunque, per invogliare alla lettura e allo scambio culturale con idee e stimoli via via sempre differenti: la prima tappa del ciclo di incontri è fissata per sabato 23 Aprile 2022, alle ore 17.30, presso l’Associazione Culturale Global Eventi, sita in Via Suarez 12, Napoli (NA).

Mentore, lo scrittore romano Valerio Molinaro, autore del libro Il Rosario di Madreperla, edito da Echos Edizioni. Conduce il pubblico.