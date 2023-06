L’Italia vola nei Paesi Baschi con una nuova rotta da Roma a Bilbao

Il Direttore dell’Ufficio Spagnolo per il Turismo in Italia Gonzalo Ceballos e la Dott.ssa Maite Marin Garciac account manager del centro multimediale dell’Ufficio del Turismo spagnolo hanno presentato una nuova rotta aerea che dallo scorso 5 aprile collega Bilbao con almeno sei città italiane: Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Olbia e Cagliari.

Nel corso della conferenza sono state descritte la caratteristiche della città di Bilbao, la più grande dell’area basca con oltre 3,3 milioni di visitatori e punto di riferimento a livello mondiale per grandi eventi: nel prossimo luglio partirà proprio da Bilbao il Tour de France 2023.

Per descrivere i bei borghi marinari ed i dintorni di Bilbao il responsabile della diffusione turistica della città spagnola è intervenuto il dott. Juan Baliño che ha posto in particolare evidenza il paesaggio ed il verde della città, le caratteristiche della ristorazione, il Museo Guggheneim dalle facciate in titanio, con il suo centro storico, le sue ampie strade che caratterizzano il quartiere dell’Ensanche e, graditissime, le sue proposte gastronomiche

Quanto alle caratteristiche dei collegamenti aerei con l’Italia la Dott.ssa Valeria Rebasti, International Market Director Italy di Volotea, ha esposto il modello di businnes al quale si ispira la linea aerea che, in Italia, vanta ben sette basi e che tende a collegare sempre più con voli diretti medie e piccole città europee evidenziando che la compagnia da lei diretta offre un particolare pacchetto di volo low cost a 59,99€ l’anno consentendo all’utenza, per un anno intero, di risparmiare su ogni viaggio con accesso alle tariffe più economiche, e di ottenere sconti su posti a sedere e bagagli.