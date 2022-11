Lory Muratti, romanzo ed album : “Torno per dirvi tutto”

Dal 22 novembre sarà disponibile in versione CD, musicassetta e in digitale “TORNO PER DIRVI TUTTO” (Riff Records /

Freecom), il nuovo album del musicista, scrittore e regista LORY MURATTI, ispirato all’omonimo romanzo (Miraggi

Edizioni) che dallo stesso giorno sarà in libreria e sugli store digitali.

L’album e il romanzo sono disponibili in pre-order e in pre-save: https://linktr.ee/lorymuratti.

Negli 8 testi delle canzoni così come negli 8 capitoli del libro che condividono i luoghi, le atmosfere e i personaggi, Lory

Muratti intreccia vissuto e immaginazione per raccontare una storia in equilibrio tra ombra e speranza, morte e rinascita.

Sullo sfondo si alternano città e paesaggi mitteleuropei, tappe del viaggio dell’io narrante ma anche dell’artista, che si è

realmente recato a Praga, Vienna, Parigi e sul Lago di Bled (Slovenia) per scrivere il romanzo e i testi dell’album.

In “Torno per dirvi tutto” Muratti tratta il delicato tema del suicidio, visto e narrato come una scelta estrema in cui

possono convivere dolore e speranza.

Questa la tracklist dell’album: “Viola”, “Gli Invisibili” feat. CRISTIANO GODANO, “Un disegno con molta acqua dentro”,

“Stanotte a Vienna”, “Due comparse perfide”, “Il silenzio delle parole”, “Notturno di una mente malinconica” e “Torno per

dirvi tutto”.

È già in radio e disponibile in digitale “DUE COMPARSE PERFIDE” (https://bfan.link/due-comparse-perfide), che si

configura come una sorta di monologo interiore in cui il protagonista dialoga con un “io” più giovane che immagina di

poter osservare come se fosse un fratello minore. Uno sguardo che annulla le distanze e l’effetto del tempo, arrivando

così a prendere consapevolezza di chi si è diventati.

Il video di “Due comparse perfide”, scritto, diretto e montato dallo stesso Lory Muratti, è visibile al seguente link:

https://bit.ly/duecomparseperfide-videoclip.

Lory Muratti è musicista, producer, scrittore e regista. Nel 2005 pubblica il suo primo romanzo “Valido per due”

(Mondadori) a cui segue nel 2007 il libro e disco “Hotel Lamemoria” (Mondadori/Warner), entrambi pubblicati sotto lo

pseudonimo “Tibe”. Musica e narrativa continuano a incontrarsi nel successivo progetto, “Scintilla” (Feltrinelli/Mescal,

2013). Nel 2020 pubblica lo spoken album “Lettere da Altrove” (Riff Records). Sul fronte visivo si occupa di video-arte e

videoclip musicali. Le sue installazioni come sound designer lo hanno portato fino a “Luminale Frankfurt 2010” e

“Biennale di Venezia 2011”. Sviluppa i suoi progetti all'interno del laboratorio creativo “the house of love”, che dirige in

un ex ricovero barche sulle sponde del Lago di Monate (VA).