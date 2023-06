Luca Barbareschi torna con un film di Roman Polanski

E’ prevista per il 28 settembre l’uscita in sala di un nuovo film di Roman Polanki che ha per interpreti Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e Mickey Rourke.

Si tratta di una coproduzione tra Luca Barbareschi, Wojciech Gostomczyk, Jean-Louis Porchet, Rai Cinema,CAB Productions, Lucky BOB, RP Productions, una commedia assurda, nera, provocatoria scritta da Jerzy Skolimowski – Ewa Piaskowska – Roman Polanski ed ambientata nell’ultimo giorno dell’anno 1999 nel lussuoso The Palace Hotel all’interno del quale fervono i preparativi per il Capodanno più atteso di sempre quando ospiti milionari da tutto il mondo si preparano ad entrare nel Nuovo Millennio, tra vezzi, vizi e stravaganze.