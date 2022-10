Maratona di Halloween al cinema Troisi: dalla trilogia di Scream a Scary Movie

Dal 23 al 31 ottobre: “Scary Movie” “The Nightmare Before Christmas” “Pomi d’Ottone e Manici di Scopa” e la trilogia di “Scream” per la maratona di Halloween al cinema Troisi! Volendo sopravvivere ad un horror occorre seguire alcune regole ben precise, le seguenti: Numero uno: venire al Cinema Troisi dal 27 al 31 ottobre per la Maratona di Halloween Numero due: guardare “Scary Movie” al Late Night Troisi senza paura, senza vergogna, senza cervello! Numero tre: aiutare il re delle zucche Jack Scheletron a capire cos’è il Natale in “The Nightmare Before Christmas” Numero quattro: battere sul pomo tre volte e fargli fare un quarto di giro a sinistra e reggersi forte per volare insieme con “Pomi d’Ottone e Manici di Scopa” Numero cinque: vincere un cocktail acquistando i biglietti per la trilogia di “Scream” la notte di Halloween Numero sei: venire in maschera per ricevere un gadget speciale! Questi gli orari delle proiezioni: • “Scary Movie” (2000) di Keenen Ivory Wayans

dal 27/10 al 30/10 alle 00.30 (in VOS) – Biglietto € 7.00 • “The Nightmare Before Christmas” (1993) di Henry Selick

il 30/10 alle 11.00 (in italiano) – Biglietto € 3.00 • “Pomi d’Ottone e Manici di Scopa” (1971) di Robert Stevenson

il 30/10 alle 16.00 (in italiano) – Biglietto € 7.00 • “Scream” (1996) “Scream 2” (1997) “Scream 3” (2000)

di Wes Craven il 31/10 dalle 22.30 (in VOS) – Biglietto trilogia € 10,00 con cocktail in omaggio solo al botteghino – Biglietto proiezione singola “Scream” (1-2-3) € 5,00 Acquista i biglietti su cinematroisi.it o al botteghino! Coloro che verranno in maschera riceveranno un gadget speciale! • “Scary Movie” (2000) di Keenen Ivory Wayans

di Wes Craven il 31/10 dalle 22.30 (in VOS) – Biglietto trilogia € 10,00 con cocktail in omaggio solo al botteghino – Biglietto proiezione singola "Scream" (1-2-3) € 5,00 Acquista i biglietti su cinematroisi.it o al botteghino! Coloro che verranno in maschera riceveranno un gadget speciale! Possibilità di acquisto al botteghino dell'abbonamento del Cinema Troisi: una card che permetterà l'accesso per ben dieci spettacoli, valida per un anno dall'attivazione, rinnovabile, al costo di 45€.