MaternitFit&Friends, il primo evento dedicato alla maternità

E’ stato presentato il 9 giugno alla Stampa, nell’elegante cornice del Salone d’Onore del CONI, con i saluti del Presidente Malagò, l’evento “MaterniFit&Friends”, ideato dalla personal trainer delle Mamme Benedetta Mazzi in collaborazione con l’Associazione Diastasi Donna e patrocinato dal CONI, dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e da Terziario Donna Confcommercio Roma, con il parternariato della Federazione Pugilistica Italiana.

La manifestazione si svolgerà domenica 11 Giugno a Roma presso il Circolo Sportivo Flaminio Real di Tor di Quinto (h 16.30- h19.30) per sensibilizzare il pubblico sul tema della diastasi addominale e di come ritrovare il benessere psico-fisico dopo il parto attraverso la pratica sportiva.

Sono intervenuti: l’Assessore Alessandro Onorato, il Segretario Generale FPI Alberto Tappa, il campione europeo di pugilato (categoria pesi medi) Emanuele Blandamura. Tra i relatori dell’evento: l’ideatrice Benedetta Mazzi, il coordinatore Tecnico Sportivo dell’evento Stefano Lucidi, la Presidente dell’Associazione Diastasi Donna Elena Albanese, la ginecologa e divulgatrice scientifica dott.ssa Monica Calcagni, la Vice Presidente di Terziario Donna Confcommercio Nazionale dott.ssa Simona Petrozzi. Ha moderato l’incontro Michela Pellegrini, Responsabile Ufficio Comunicazione FPI. Presenti in platea la conduttrice e giornalista Janet De Nardis e l’attrice Natalia Simonova.

“MaterniFit&Friends” vuole puntare l’attenzione e sensibilizzare su un tema caro alle donne: il supporto e l’importanza del sostegno nel delicato periodo post-parto, in cui sono frequenti ricadute sul piano fisico e psicologico per le neomamme, alle prese con un momento denso di responsabilità e cambiamenti. Per tutte le mamme e famiglie con bambini che vorranno partecipare è stato organizzato un pomeriggio di screening gratuito, iscrivendosi sul sito web www.maternifitandfriends.it. Le partecipanti avranno la possibilità di sottoporsi a visite mediche gratuite con professionisti del settore (ginecologa, pediatra, sociologa, nutrizionista, personal trainer e avvocato), seguire il workshop specifico oltre a partecipare alle lezioni di Benedetta Mazzi.