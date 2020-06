“Oggi comincia ufficialmente la #maturità2020.

Ci sono passato anch’io tempo fa, ho fatto il classico e so parlare il greco, antico ovviamente!

Ma sì, una lingua morta, è vero, ma per noi era come se fosse viva. Utilissima, come vi racconto in questo breve estratto dal mio spettacolo “Vorrei essere figlio di un uomo felice”.

Per oggi, ci sta sempre bene un καλὸς καὶ ἀγαθός.

In bocca al lupo a tutte e tutti, prof. compresi!”