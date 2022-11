“ Me contro Te “ – Il Tour: parte a cento all’ora la tappa romana

Sofia Scalia e Luigi Calagna sono due simpaticissimi ed intraprendenti ragazzi, una coppia non solamente sul canale YouTube Me contro Te ma anche nella vita reale, che in veste di scrittori, e cantanti sono diventati famosi grazie al canale tv amatissimo dai bambini, dei veri e propri influencer per bambini e ragazzi ( anche se vengono seguiti ed amati anche dai loro genitori ).

Vasta la produzione di questi due quasi trentenni che hanno saputo, con ingegno e perspicacia, usando il linguaggio adatto per parlare ai bambini, scevro delle parolacce che popolano i logos dei nostri adolescenti, praticamente sbancare i botteghini delle sale cinematografiche e non solo, perché , dallo scorso 12 novembre sono in tour con il loro spettacolo nel quale si combattono con il Signor S.

Uno spettacolo – concerto ricolmo di canzoni, di fiamme che avvolgono il palcoscenico, di coriandoli che, insieme a coloratissimi palloncini, piovono sul palcoscenico in un tripudio di colori e di applausi entusiastici del pubblico dei “ minori di undici anni “ che assiepa il Palasport dell’EUR a Roma; un innegabile successo che segue ai trionfi iniziati dalla coppia già nel 2014 con una serie di video nei quali descrivevano, in pratica, le vicende vissute della loro vita quotidiana e con la successiva uscita di un libro “ Divertiti con Luì e Sofi – Il fantalibro dei Me contro Te “ al quale ha poi fatto seguito la fulgida carriera che, al momento, si concretizza, oltre che con il tour dello spettacolo, con l’ultimo film dal titolo “ Me contro Te – persi nel tempo “ nelle sale dal gennaio dell’anno in corso e che ancora rappresenta il desiderio dei bambini.

Il tour al quale andranno incontro Lui e Sofi è iniziato, appunto, il 12 novembre a Roma e vi resterà anche per la serata del 13; proseguirà poi ( 19 e 20 novembre ) a Bologna all’Unipol Arena, per passare poi ( 16 e 27 novembre ) a Milano al Mediolanum Forum di Assago per interrompersi ( si spera provvisoriamente ) al Palasele di Eboli dove debutterà il 3 ed il 4 dicembre.

I biglietti per lo show sono disponibili su vivoconcerti.com ed in tutti i punti vendita autorizzati presso i quali sarà anche possibile acquistare i pacchetti Meet&Greet, Family Pack e Vip Pack.