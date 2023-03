MISS CHEF per l’amicizia Italia Africa 2023

MISS CHEF® (www.misschef.net) è la prima competizione tra alcune delle migliori chef donne italiane ed estere con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria italiana ed estera, tra ieri ed oggi, valorizzando le eccellenze eno-gastronomiche e la cucina delle donne nel mondo. Il Premio è stato ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista e autrice tv anche per la Rai, direttrice artistica e producer del format. Il format MISS CHEF®, -anche brand ed associazione internazionali, fondati nel 2012- è diventato itinerante dal 2014 toccando varie Regioni e territori italiani per giungere fino a NEW YORK-USA, nel periodo del Columbus Day, realizzando grandi eventi anche diplomatici fino al 2019.

MISS CHEF® promuove il lavoro delle donne chef italiane ed estere nel mondo, anche con eventi diplomatici, valorizzando le donne imprenditrici in campo agro-alimentare, artigianale, turistico, culturale ed eno-gastronomico con un focus molto importante anche sulla cooperazione e formazione delle donne in campo sociale a diversi livelli, anche contro le violenze domestiche e le emarginazioni, operando in vari Paesi esteri e collaborando con disparate istituzioni, enti ed associazioni internazionali.

Martedi 28 marzo si terrà a Roma, nella Sala meeting della Caffetteria al Parlamento, in Piazza del Parlamento, n.4, una conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà a Torino, il 30 e 31 marzo 2023 per proseguire a Roma, dal 4 al 5 aprile 2023.

Relatori della conferenza stampa del 28 marzo 2023 saranno: dott.ssa Linda Laura Sabbadini – direttore centrale dell’Istat ed alla guida di Women20, uno degli engagement group del G20, il dott. Antonio Franceschini – responsabile Ufficio Promozione e mercato internazionale CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, dott.ssa Mariangela Petruzzelli – giornalista e presidente dell’Associazione MISS CHEF® -responsabile Dipartimento Pari Opportunità CIM-Confederazione Italiani nel Mondo, che modererà i lavori, dott. Enzo Di Roma- founder Labotek Diagnostic S.r.l., prof. Giovanni Carnovale – Consigliere OMCeo-Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri-Roma, dott.ssa Cristiana Montellanico – chef e referente Associazione MISS CHEF® Roma e Regione Lazio, Roberto Dominizi- chef executive Villa Eur- Roma e presidente Associazione Ratatouille, dott. Alessandro Ascoli- presidente onorario e portavoce Associazione Mos Maiorum, dott.ssa Claudia Marini-presidente Associazione Arte H.

Interverranno: in collegamento online dott.ssa Marie Jeanne Balagizi – coordinatrice Forum Donne Africane Italiane, Giusy Malcangi- presidente Associazione Puglia Top Quality-Sapori Mediterranei, Alessandro Capitoni – presidente Associazione Mos Maiorum, dott.ssa Veronica Lasaracina – founder Pizza Gourmet; le chef in gara a MISS CHEF® Italia-Africa 2023: Vanda Cristina Do Rosario Morais Cabo Delgado-Pemba – chef del Mozambico, Cinzia Bellagamba – archeo cuoca Roma, Stefania Di Porto – archeo cuoca -Roma.