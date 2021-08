Napoli e Genova si abbracciano alla casa del Jazz con Milano grazie a De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino

Villa Osio, Casa del Jazz, Roma: il luogo ideale per la poderosa esibizione di un trio formato da un batterista eclettico quale è De Piscopo, da dado Moroni, uno tra i migliori pianisti jazz del momento e dal contrabbassista internazionale Aldo Zunino che si sono esibiti in un repertorio comprendete brani di Pino Daniele ed altri tratti dal repertorio dei migliori compositori genovesi e milanesi in genere, oltre che da pezzi di valore internazionale noti non solo agli amanti del jazz.

Una esibizione dal carattere tranchant, ampio per valore e per portata che si è snodata nel corso di una afosa serata romana all’interno di una villa che il Comune di Roma confiscò anni orsono al cassiere della banda della Magliana per adibire i tre edifici che la compongono ad auditorium, mediateca e biblioteca oltre che a sale di prova e di registrazione.

Tullio De Piscopo si è “scatenato” spaziando dal pop al classico per fondere le sue indimenticabili percussioni fino a farle divenire jazz puro onorando in tal modo la villa che ha ospitato il concerto, oggi non a caso nominata proprio “Casa del Jazz”, affiancato da suo ormai immancabile Dado Moroni al piano i cui “ a solo “ hanno saputo far insorgere negli spettatori lunghi e calorosissimi applausi; il contrabbasso di Aldo Zunino ha completato lo stupendo ed armonico trio la cui arte è soprattutto ispirata al concetto di amicizia, la migliore forma di armonia dando vita ad un evento che ha esaltato le reciproche affinità musicali fondendo in tal modo tre città ( Napoli, Genova, Milano ) che sono confluite in un’unica una musica, quel jazz, che fin dalle origini è un genere ibrido, capace di accogliere e fondere esperienze diverse.