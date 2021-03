Nettuno ( RM ) 26 luglio – 1 agosto: un bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace al “ Guerre e Pace Film Fest “ di Nettuno

Si terrà a Nettuno ( Roma ) dal 26 luglio al 1 agosto la diciannovesima edizione del “ Guerre & Pace Film Fest “che quest’anno prevede, per la prima volta, un bando per cortometraggi sul tema della guerra e della pace.

Il bando, l’iscrizione al quale è a carattere gratuita, è aperto a lavori che non superino i 29 minuti di durata; ogni autore potrà presentare due opere al massimo e in ogni caso non sarà selezionata più di una opera ad autore.

Per i cortometraggi presentati in lingua straniere, sono obbligatori i sottotitoli in italiano.

La scadenza per la presentazione dei corti è fissata al 31 maggio 2021: due i formati richiesti per la selezione: mov o mp4, in HD nel formato 1920×1080. L’organizzazione si impegna a comunicare ai partecipanti le decisioni del comitato di selezione, tramite una comunicazione ufficiale sul sito www.guerreepacefilmfest.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/guerreepacefilmfest, entro il 23 giugno 2021. Tutti i cortometraggi inviati saranno visionati dalla Direzione del festival, che selezionerà 7 cortometraggi, che saranno presentati e proiettati durante le sette serate del festival. Nel caso in cui le condizioni sanitarie non consentano di svolgere la rassegna in presenza, i cortometraggi saranno presentati nella versione online del Guerre&Pace FilmFest. Tutte le specifiche sul regolamento e le modalità d’iscrizione al link www.guerreepacefilmfest.it.

Il Festival, la cui direzione artistica è affidata a Stefania Bianchi é caratterizzato da proiezioni di lungometraggi, documentari, da questa edizione anche cortometraggi, ma anche presentazioni di libri, in collaborazione con le principali case editrici.

Per maggiori informazioni:

ASSOCIAZIONE CULTURALE SEVEN

Direzione Artistica Stefania Bianchi

organizzazione@guerreepacefilmfest.it

www.guerreepacefilmfest.it