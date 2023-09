Oltre la linea summer 2023

5 – 6 – 7 settembre, ore 21.00

Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

via Pietrarsa 6, Portici (NA)

La danza contemporanea in tutte le sue variazioni di genere e sperimentazioni. Torna con

l'estate la rassegna itinerante Oltre la linea summer 2023 e fa tappa all’Anfiteatro del

Museo Nazionale di Pietrarsa, il 5, 6 e 7 settembre, alle ore 21.00. L’evento, promosso

e organizzato dal Teatro Pubblico Campano, gode del sostegno della Regione Campania. Giunta alla sua XIII edizione, la rassegna Oltre la linea è ideata

dall’associazione Itinerarte con la finalità di rendere il pubblico emotivamente partecipe

dell’esperienza sensoriale multipla che il danzatore vive quando è in scena. E lo fa

mettendo insieme più realtà operanti nell’ambito della danza contemporanea. Saranno 8 le

compagnie che in questa edizione si esibiranno complessivamente in 11 brevi

performance, distribuite nei tre giorni della rassegna.

A esibirsi il 5 settembre, saranno le compagnie: Akerusia Danza in Canone Variato;

Artgarage in Bloom; Terra Galleggiante in Pelle, studio sul pube nudo; Compagnia

giovanile Centro Studi Danza in The Lightness of love.

Oltre la linea summer 2023 è organizzato in collaborazione con il Museo di Pietrarsa; si

ringraziano la direzione e lo staff.

Canone Variato

Akerusia Danza

Una modulazione musicale in cui i corpi dei danzatori si affiancano e si intersecano con un

ritmo visivo che rimanda, in una successione di presenze e vuoti, a un’atmosfera lieve e

poetica. Il legame con la musica e la sua rigorosa struttura basata su di un calcolo

geometrico, è innegabile e molto stretto, quasi come se vi fosse un tentativo di trasferire

nel movimento dei danzatori il valore assoluto delle melodie.

Coreografie: Sabrina d’Aguanno

Produzione Akerusia Danza

Direzione artistica Elena D’Aguanno

Interpreti: Ludovica Mormile; Althea Esposito; Sabrina Volpe; Vittoria Vattucci; Gioele

Barrella (compagnia giovanile)

The Lightness of love

Compagnia giovane del Centro Studi Danza, diretto da Nunzia Accardo

Una coreografia che evoca il sentimento dell'amore e la ricerca della leggerezza

dell'animo umano attraverso la danza come linguaggio capace di creare mondi e segni

sensibili e percorribili. Un attraversamento e sguardo al mondo femminile, ai suoi desideri

e la sua delicatezza.

Coreografia: Fabrizio Varriale

Interpreti: Chiara Maria Di Lucia, Anna Firmicola, Federica Improta, Gaia Nilvetti, Alessia

Parisi

Bloom

Compagnia Artgarage; gruppo artistico HumanBodies

Nonostante sia fortemente attratto dal concetto di comunità, l’individuo è indipendente da

ciò che lo circonda ed è parte fondamentale di un gruppo: la sua “fioritura” e la successiva

autoaffermazione arricchisce sé stesso, gli altri ed il mondo esterno creando bellezza e

movimento. Di Niko Piscopo

Pelle Studio Sul Pube Nudo

Terra Galleggiante

È uno spettacolo di teatro danza contemporaneo, ideato, diretto e interpretato da

Alessandra Fumai con Cristina Da Ponte e Martina Auddino. Questo studio matura

attraverso l'integrazione di una indagine antropologica, effettuata mediante interviste e

incontri con gruppi di donne, con la ricerca performativa. Punta all’esplorazione del corpo

femminile, delle sue forme e del “corpo adeguato” agli attuali standard economico-sociali

ed estetici. Pelle esprime la volontà di dare una forma alle testimonianze delle donne

coinvolte nella ricerca, indagando, attraverso il linguaggio artistico, alcune ricadute fisiche,

emotive e psicologiche della cultura di genere nel mondo occidentale. Utilizzando la voce,

la danza e la mimica le tre donne in scena riportano i risvolti intimi e talvolta comici di

questa condizione.

Regia e ideazione figure e maschere: Damiano Privitera.

6 settembre

Akerusia danza in Forse Sì Forse No

Mart Dance Company in Dark Evolution

Arabesque in Amorosa-Mente

7 settembre

Campania danza in Tracce di danza

Mart Groove Crew in WARning

Artgarage in The last stop

Skaramacai in Uscita di Emergenza