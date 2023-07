Omaggio a Fellini con un graphic novel prodotto da Arancia Studio

Arancia Studio Arancia Studio è una media company, uno studio creativo e un’agenzia che nasce e si sviluppa con l’ambizione di creare e sviluppare proprietà intellettuali e contenuti editoriali, ponendo un forte accento sulla crossmedialità e la transmedialità: sua l’iniziativa di produrre, a trent’anni dalla scomparsa del grande Maestro, un graphic novel firmato dal francese Jean-David Morvan, scrittore che ha già venduto oltre tre milioni di copie, che prende ispirazione dal manoscritto omonimo del maestro del cinema italiano e mondiale.

Titolo dell’opera è “ Napoli – New York “ una storia che trae ispirazione da eventi storici realmente accaduti nella Napoli del 1946, a seguito di uno dei 200 bombardamenti aerei che devastarono la città durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Celestina, una bambina messa a dura prova da un’esistenza complicata, vede la sua casa ridotta in rovina, decide di intraprendere un viaggio con Carmine, un vispo e ingegnoso scugnizzo. I due decidono di raggiungere New York, dove vive la sorella maggiore di Celestina, Agnese, insieme al marito americano. Il loro destino prende una svolta inaspettata quando incontrano Joseph Garofalo, un irascibile ufficiale di marina che scopre i due piccoli clandestini, un evento che trasformerà profondamente le loro giovani vite.

Dichiara Jean-David Morvan: “Il racconto prende vita tra due città: New York e Napoli, che ancora devo scoprire ma che ho in programma di visitare per immergermi completamente nel loro spirito, in modo da riuscire a trasmettere tutte le sensazioni apprese nel tessuto della mia sceneggiatura, nel corso della mia carriera, ho dato vita a storie e universi, mi sono dedicato a biografie e adattamenti, ma mai mi era capitata l’occasione di trasformare in graphic novel una sceneggiatura pensata per il grande schermo, e tanto meno una che portasse la firma di un maestro come Fellini”.

Il graphic novel sarà pubblicato internazionalmente nel 2024; nel contempo casa di produzione Paco Cinematografica è all’opera per la produzione dell’adattamento cinematografico del soggetto di Fellini e Pinelli. L’opera sarà portata sul grande schermo da Gabriele Salvatores, regista già vincitore del premio Oscar, e vedrà la partecipazione del celebre attore italiano Pier Francesco Favino.