Operation Smile per il Perù: all’Acqua Acetosa sfida tra cavalieri in favore della lotta alla labiopalatoschisi

Operation Smile per il Perù: all’Acqua Acetosa sfida tra cavalieri in favore...

In occasione delle finali del Campionato Italiano – US Polo Assn. 2023, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri, domenica 1° ottobre si terrà l’evento charity Polo for Smiles, in favore della Fondazione Operation Smile Italia ETS, specializzata nella chirurgia e nella cura delle malformazioni del volto come le labiopalatoschisi.

In tale occasione lo sport sarà ancora una volta al fianco della Fondazione Operation Smile Italia ETS, impegnata a garantire l’accesso alle cure chirurgiche e all’assistenza medica per pazienti nati con malformazioni del volto nei Paesi a basso e medio reddito; il prossimo 1° ottobre al Roma Polo Club l’evento di beneficenza Polo For Smiles che, in occasione delle Finali del Campionato Italiano – US Polo Assn. 2023, vedrà in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici di polo d’Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Operation Smile Italia ETS.

Al culmine della manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), verrà premiata la squadra più forte d’Italia in una domenica dedicata al sorriso: già lo scorso anno, grazie al sostegno di oltre 800 partecipanti all’edizione 2022 del Polo for Smiles, Operation Smile ha potuto garantire assistenza medica e chirurgica a centinaia di bambini nati con labiopalatoschisi in Perù.

“ Operation Smile “ è un’organizzazione internazionale, senza scopo di lucro, specializzata nella chirurgia e nella cura delle labiopalatoschisi che dal 1982, cura ed assiste gratuitamente, bambini e adulti nati con malformazioni cranio-maxillo-facciali per donare loro il sorriso e un futuro. Grazie a migliaia di volontari medici e personale sanitario in tutto il mondo, fornisce cure, assistenza sanitaria e competenze mediche dove il bisogno è maggiore. La Fondazione Operation Smile Italia ETS supporta l’impegno dell’Organizzazione internazionale di cui fa parte, promuove iniziative di sensibilizzazione, ricerca e raccolta fondi per garantire il diritto di ogni bambino e di ogni persona di accedere a cure gratuite, sicure e di qualità, ovunque nel mondo. https://operationsmile.it/

“Anche quest’anno, grazie alla vicinanza della FISE e di questa storica realtà sportiva italiana, possiamo dare un contributo concreto per far sì che tanti piccoli pazienti ricevano le cure chirurgiche, psicologiche, ortodontiche e logopediche di cui hanno bisogno – afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS – Il nostro impegno continua nei prossimi mesi sia nella capitale Lima, dove sono previsti programmi chirurgici, tra i quali uno proprio ad ottobre 2023 e uno ad aprile 2024, ma anche attività di formazione del personale medico locale e il rafforzamento delle strutture sanitarie locali come, per esempio, nella città di Cajamarca”.

Tanti i volti noti della cultura, dello spettacolo e dello sport che prenderanno parte all’iniziativa, tra cui la conduttrice radiofonica Manola Moslehi, la conduttrice e opinionista tv, attivista per i diritti umani e delle donne, Claudia Conte e molti altri ancora. Infine, come di consueto, il Polo for Smiles avrà anche un lato glamour con la competizione “Ladies Hat”, che premierà le spettatrici con i copricapi più bizzarri e fantasiosi.