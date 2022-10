Palazzo Montemartini ospita “Lux Is An Attitude” per dedicare a se stessi alcuni momenti di piacere

Palazzo Montemartini ospita “Lux Is An Attitude” per dedicare a se stessi...

Gli eleganti spazi di Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, un palazzo d’epoca riportato a nuovo splendore, dove storia e design contemporaneo convivono creando atmosfere affascinanti, un’oasi urbana nel centro di Roma, un palazzo che quasi si cela in un’area privata attraversata dalle Mura Serviane, accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, ospiteranno l’evento “Lux is an attitude”, ideato da Paolo Caschera, imprenditore del benessere e titolare di Caschera SPA in collaborazione con Sky Limit, Palazzo Montemartini Rome e la Wedding Planner e Designer Paola Canale.

Una serata all’insegna dell’eleganza, occasione, per gli organizzatori ed i partner, per presentare le prossime attività attraverso un vero e proprio percorso sensoriale, tra il giardino segreto dell’hotel e il suo Senses Restaurant & Lounge Bar, costellato di tante piccole attenzioni al proprio benessere fisico e spirituale, tra il confort di un hotel 5 stelle e la sua offerta enogastronomica, tra le coccole di una prestigiosa Luxury SPA e le emozioni adrenaliniche della guida di strepitose supercars.

Dedicarsi dei momenti di piacere, avere tempo per sé stessi è, probabilmente la forma di lusso più elevata che ci si possa concedere: Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, sarà quindi teatro, con tutti i suoi spazi. di un evento dedicato al lusso contemporaneo, a quei piaceri che rendono la vita un dono prezioso, da assaporare senza fretta, concedendosi il bene più pregiato che abbiamo: il tempo, quel tempo che abbiamo imparato ad apprezzare durante le lunghe ore vuote della quarantena, quando tutto si è fermato e, con il venir meno delle nostre certezze, ne abbiamo compreso il valore, tempo che manca sempre, stretti come siamo dalla quotidianità di vite frenetiche, dai mille impegni che stressano le giornate, tempo che perdiamo nel traffico, nelle inutili controversie, tempo che vorremmo avere e che potremmo trovare, che dobbiamo trovare per donarlo a noi stessi, prima di tutto.

Tempo per vivere senza tempo, per concedere ai nostri sensi il piacere di una coccola in SPA, delle piccole attenzioni e dei dettagli di un hotel 5 stelle, del brivido della guida, in tutta sicurezza, di una supercar, frutto straordinario dell’ingegneria meccanica, delle esperienze gustative che deliziano il palato.

Un evento dedicato a donne e uomini ordinariamente speciali che desiderano dedicare tempo alla cura della propria immagine nei dettagli, per meglio relazionarsi con sé stessi e con gli altri, concedendosi il piacere di farsi il regalo più prezioso: un po’ del loro tempo migliore.

Bellissime supercars esposte all’ingresso dell’hotel accoglieranno gli ospiti che potranno visitare l’hotel e la SPA, prenotare trattamenti ed informarsi sulle possibilità di noleggio ideate per gli ospiti dell’evento.

Le calde atmosfere create dagli allestimenti realizzati dalla Event & Wedding Planner Paola Canale, le architetture luminose e le note lounge della selezione musicale dell’hotel, tracceranno emozionanti suggestioni per i selezionatissimi ospiti che vivranno una esperienza immersiva, sorseggiando un cocktail, degustando una selezione di prestigiose etichette delle Cantine Statti e assaporando le sfiziose prelibatezze dello chef del Senses, il ristorante di Palazzo Montemartini Rome oltre che sfilando al photocall, potranno condividere sui social gli scatti di una serata, che vuole ricordare quanto sia importante fermarsi, respirare profondamente, dimenticare la quotidianità e vivere pienamente il lusso senza prezzo di vivere proprio tempo.