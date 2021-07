Pamela Prati canta “L’estate è adesso”, il video girato a Sabaudia

Il videoclip ufficale di “L’estate è adesso”, il nuovo singolo e video di PAMELA PRATI, supera le 100mila visualizzazioni in meno di una settimana.

Il videoclip, girato a Sabaudia, in una località molto cara a Pamela Prati, che ricorda le spiagge della sua amata Sardegna.

“L’estate è adesso” è scritto dalla stessa Pamela Prati con Daniele Piovani, Massimo Tornese e Domenico Di Puorto e prodotto da Gabriele Palazzi. Il brano è caratterizzato da un ritmo energico ed estivo ed anticipa un secondo singolo estivo dal titolo “Baila baila”, cantato in spagnolo. La show girl, nota al grande pubblico soprattutto per la carriera televisiva, si cimenta in un brano scritto e interpretato da lei, un inno alla voglia di vivere spensierati, che è poi il desiderio che alberga in ognino di noi, dopo tanta “reclusione”, il mare e l’estate sono un bel punto di ri-partenza.

“L’estate è adesso” e “Baila Baila” faranno parte di un nuovo progetto discografico di Pamela Prati, che vedrà la luce nei prossimi mesi e celebrerà, con la pubblicazione di un vinile in edizione limitata, i suoi 40 anni di carriera tra musica, tv e cinema con i suoi più grandi successi, insieme ad altri brani inediti.

«Il titolo “L’estate è adesso” è per me molto importante perché rappresenta la voglia vivere serenamente che tutti desideriamo in questo momento – racconta Pamela Prati – Con la mia energia e la mia ironia ho voluto regalare attraverso questa canzone un momento di spensieratezza e di gioia a tutto il mio pubblico».

Pamela Prati canterà “L’estate è adesso” e altri suoi successi domani, sul palco del Napoli Pride, domani in Piazza Dante dalle ore 17:00.

Pamela Prati è una showgirl, conduttrice e attrice, protagonista di trasmissioni, film e fiction campioni d’ascolti. Dopo aver esordito come fotomodella e attrice tra gli anni Settanta e Ottanta, è divenuta nota al grande pubblico nel 1987, quando, notata da Pier Francesco Pingitore, ottiene il ruolo di primadonna in diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino. Negli anni Novanta è stata anche conduttrice televisiva di alcuni programmi per le reti Mediaset, come La sai l’ultima?, Scherzi a parte e Re per una notte. Dal 2001 è tornata a far parte del Bagaglino, realizzando gran parte degli spettacoli della compagnia prodotti nel primo decennio del Duemila. Nel corso degli anni ha inciso anche diversi brani, tra cui innumerevoli sigle tv e singoli di grande successo. Nel 2020 ha pubblicato anche l’autobiografia Come una carezza (Cairo Editore). Nel corso della sua carriera, ha ottenuto diversi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Flaiano e il Premio Charlot. Tra il 2019 e il 2020 pubblica i singoli “La caricia” e “Mariposita”, segnando il suo ritorno sulla scena musicale che culminerà con un nuovo progetto discografico di futura pubblicazione