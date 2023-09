Pechino Express finalmente in chiaro, oggi la prima puntata: dove vederla, i concorrenti eliminati

Questa sera arriva in chiaro Pechino Express – La via delle indie. Il programma andrà in onda ogni martedì alle 21:25 su Tv8, con la conduzione di Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca. L’articolo non contiene spoiler.

Dopo circa 6 mesi dalla messa in onda su Sky, arriva finalmente in chiaro su Tv8 la decima stagione di Pechino Express- La via delle Indie, condotto dal duo Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. Lo show vedrà 9 coppie di partecipanti sfidarsi lungo un tragitto mozzafiato di più di 8000 km alla scoperta di fantastici luoghi tra India, Malesia e Cambogia. Andrà in onda ogni martedì alle 21:25 su Tv8 per un totale di 10 episodi.

Le coppie concorrenti di Pechino Express

Ecco le 9 squadre che hanno preso parte alla decima stagione di Pechino express:

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, gli Italoamericani

e Carolina Stramare e Barbara Prezja, le Mediterranee

e Dario Vergassola e Caterina Vergassola, gli Ipocondriaci

e Federica Pellegrini e Matteo Giunta, i Novelli sposi

e Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero, gli Istruiti

e Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, i Siculi

e Giorgia Soleri e Federica Fabrizio , le Attiviste

e , Martina Colombari e Achille Costacurta , Mamma e figlio

e , Alessandra De Michelis e Lara Picardi, gli Avvocati

Dove si svolge la nuova stagione di Pechino Express?

La decima stagione dello show si svolgerà in Oriente lungo un itinerario che si snoda lungo l’India, la Malesia e la Cambogia. I concorrenti dovranno fronteggiare in ogni tappa delle missioni che metteranno alla prova le loro capacità logiche e mnemoniche, il loro spirito di adattamento e di sacrificio conducendoci in città ricche di storia, culture e tradizioni.

Il percorso è composto da 10 tappe e avrà inizio a Mumbai, una delle città più importanti dell’India, per poi giungere alla quinta tappa nel Borneo malese. Le ultime tre tappe, invece, si svolgeranno in Cambogia, dove si trova la città che ospiterà l’atto finale, Angrok.

I concorrenti ci permetteranno di scoprire monumenti, cibi, usi e costumi delle diverse popolazioni locali che incontreranno, facendoci così vivere un’esperienza unica, resa ancora più nel dettaglio grazie ad una produzione che coinvolge 120 operatori con 20 camere e che permetterà di ammirare nei migliori dei modi le meraviglie di quei territori.

Come funziona una tappa di Pechino Express?

Per ogni tappa del viaggio, sono previste delle missioni, che metteranno a dura prova la memoria, l’intuito ma anche lo spirito di sopravvivenza e la capacità di adattamento delle coppie in gara. Tutto questo è reso più complicato dal fatto che ciascun concorrente avrà a disposizione soltanto uno zaino e un euro in valuta locale , motivi per cui saranno costretti ad arrangiarsi in ogni modo per completare prima degli altri le missioni assegnategli. Inoltre, a metà tappa è prevista solitamente una prova di vantaggio che permette alla coppia vincitrice di beneficiare di alcuni confort (soggiorno in albergo, consigli utili) oppure una prova di immunità, che garantisce alla squadra che avrà successo di non essere eliminata dallo show. Giunte le coppie al termine della tappa, Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca sveleranno la classifica del gioco e apriranno la busta nera, il cui contenuto deciderà se la tappa prevede delle eliminazioni oppure no.